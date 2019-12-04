Kim Kardashian tarzı!

Kim Kardashian, ablası Kourtney ve en yakın arkadaşları olan Jonathan Cheban ile Miami'de çıktığı gezintide görüntülendi. Yılan derisi desenli bir pantolon giyen Kardashian'ın tişörtüne kattığı farklı yorum ise dikkatlerden kaçmadı.

Kardashian, genellikle ön kısmından bağlanıp kullanılan tişörtünü arka taraftan, tam belinin üzerinden bağlayarak kullandı. Giysisine kattığı bu ilginç yorumla dikkat çeken dört çocuk annesi Kardashian, ablası ve Kourtney ve arkadaşı Jonathan ile birlikte ünlü bir moda evinin defilesini izlemeye gitti.



