MAGAZİN

Kim Kardashian tarzı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2019 12:05 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, yılan derisi desenli pantolonu ve farklı bir yorum kattığı tişörtüyle görüntülendi.

Kim Kardashian, ablası Kourtney ve en yakın arkadaşları olan Jonathan Cheban ile Miami'de çıktığı gezintide görüntülendi. Yılan derisi desenli bir pantolon giyen Kardashian'ın tişörtüne kattığı farklı yorum ise dikkatlerden kaçmadı.

Kardashian, genellikle ön kısmından bağlanıp kullanılan tişörtünü arka taraftan, tam belinin üzerinden bağlayarak kullandı. Giysisine kattığı bu ilginç yorumla dikkat çeken dört çocuk annesi Kardashian, ablası ve Kourtney ve arkadaşı Jonathan ile birlikte ünlü bir moda evinin defilesini izlemeye gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian giyim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kim? popo yıldızı.
Şimdi edep ahlak hiç bir şey yok ama bunlar sapık değil öyle mi bunlar alçak değil öyle mi...
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