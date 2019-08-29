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Kim Kardashian: Utanç verici derecede takıntılıydım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Ünlü yıldız Kim Kardashian West, bir zamanlar şöhrete "Utanç verici derecede takıntılı" olduğunu ifade etti. Kardashian, "Şöhretin bağımlılık yapabileceğini kabul ediyorum" dedi.

Kim Kardashian: Utanç verici derecede takıntılıydım

Keeping Up With The Kardashians programının yıldızı Kim Kardashian, Vogue Arabia için eşi Kanye West'in sorularını yanıtladı. Röportaj sırasında Kanye West, Instagram'da 146 milyondan fazla takipçisi olan eşinden şöhretinin geldiği noktayı değerlendirmesini istedi.

Kim Kardashian West bu soruya şu itirafla yanıt verdi: "En karanlık zamanlarımda bile dünyanın beni görmesi için kendimi açmış olmaktan pişmanlık duymuyorum. İnsanlar bana yıllardır kendi sıkıntılarıyla uğraşırken daha az yalnız hissetmenin onlara ne kadar yardımcı olduğunu söylüyor. Bazen daha fazla mahremiyet arıyor olsam da bir sesim olmasını seviyorum ve bana verilen yer için müteşekkirim."

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Kardashian West şöyle devam etti: "Para her zaman asıl amaçtı ama ben kafayı şöhrete takmıştım, utanç verici derecede takıntılıydım. Şöhretin bağımlılık yapabileceğini kabul ediyorum."

Kardashian, insanlar için rol model olmanın nasıl hissettirdiğine de değinerek ancak çocuk sahibi olduktan sonra bu yükü omuzlarında hissettiğini söyledi.

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