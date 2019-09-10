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Kim Kardashian ve Kanye West’in 'evsiz kubbeleri' yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Kanye West’in, eşi Kim Kardashian ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı Calabasas’taki evinin yakınında evsizler için inşa ettirdiği kubbeli binalar, gerekli inşaat izinlerinin alınmadığı gerekçesiyle yıkıldı.

Kim Kardashian ve Kanye West’in 'evsiz kubbeleri' yıkıldı

ABD’li ünlü rap şarkıcısı Kanye West’in Los Angeles’taki Calabasas bölgesinde, kendi evinin yakınında, evsizler için yeni binalar inşa ettiriyordu. West’in, evsizleri barındırmak için yaptırdığı kubbeli yapılar, uygun inşaat izinleri alınmadığı gerekçesiyle yıkıldı.

Fütüristik mimari özelliği taşıyan, Star Wars temalı yapılardan biri hariç hepsi Los Angeles Bayındırlık İşleri Dairesi tarafından bina yönetmeliğini ihlal ettiği için yerle bir edildi.

Pazartesi günü çekilen hava fotoğraflarında West’in en az üç kubbeli binasından sadece moloz yığınlarının kaldığı görülüyor.

Los Angeles bina düzenleyicileri, Yeezy Home adlı yapıları iki kez ziyaret etmiş ve evlerin kalıcı yapılar olduğu için bina kodlarını ihlal ettiğini ve inşaat izni alması gerektiğini belirlemişti.

West ve Kardashian'ın komşuları, pazar günleri dahil olmak üzere tüm hafta sonu çalışan inşaat ekipleri nedeniyle ağustos ayının ortasında şikayetçi olmuştu.

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Şikayet üzerine Los Angeles Polis Merkezi’nden görevliler evsizler için yapılan kubbelere giderek uyarıda bulunmuştu. Calabasas’ta pazar günleri inşaatların çalışmasına izin verilmiyor. Komşular ayrıca inşaatçıların cumartesi günü dokuz saatten fazla çalışmama yönetmeliğini de ihlal ettiklerini söyleyerek şikayetçi olmuştu.

Müfettişler, 300 dönümlük Calabasas projesinin bitişiğinde yaşayan ve gece geç saatlerde inşaatın devam etmesiyle ilgili birkaç komşunun gürültü şikayetinin ardından West’in mülküne çağrılmış, Yeezy Home projesinin üretim amaçlı geçici bir proje olduğunu belirlemişti. Ancak ikinci denetimde, beton platformların üzerinde oturan yapıların kalıcı olduğunu tespit etmişti.

Barınma evlerinin yıkılmaması için West’in 15 Eylül’e kadar kalıcı yapı inşaat izni alması gerekiyordu. Ancak West’in inşaat için uygun izinleri alamaması sonucu 15 Eylül’den önce yıkım işlemi gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian ve Kanye West Kim Kardashian

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