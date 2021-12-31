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Kim Kardashian ve Nicki Minaj'ı kahreden haber! Menajerleri öldürüldü

31.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian ve şarkıcı Nicki Minaj gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Angela (Angie) Kukawasi, otomobilinin bagajında ölü bulundu. Polis, Kukawasi'nin erkek arkadaşı Jason Barker'ın cinayet suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

Kim Kardashian ve Nicki Minaj'ı kahreden haber! Menajerleri öldürüldü

Bir haftadır kayıp olan ünlülerin menajeri Angela Kukawasi'nin cansız bedeni, Kaliforniya'da Simi Valley'deki Patricia Bulvarı'nda park halindeki aracının bagajında bulundu. Los Angeles polisi, Kukawasi'nin erkek arkadaşı Jason Barker'ın cinayet suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Dedektifler; Barker'ın, sevgilisini Sherman Oaks'taki konutlarında öldürdüğünü, cesedi otomobille taşıyıp, Simi Valley'e park ettiğini tahmin ediyor.

"İMKANSIZ ŞEYLERİ GERÇEK KILMIŞTI"

People Dergisi, Kardashian-Jenner ailesinin "Angela gerçekten en iyisiydi. Her birimizi önemserdi ve imkansız şeyleri gerçek kılmıştı. Çok özlenecek. Bu en zor zamanlarında ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz." sözlerini aktardı.

"ÇOCUKLARIN İÇİN KALBİM ACIYOR"

Nicki Minaj da eski menajerinin ölümüyle ilgili taziyelerini sosyal medyadan paylaştı. Minaj, Instagram gönderisinde, "Tanıyabileceğiniz en çalışkan, en güvenilir, en tatlı insandı. Bunu hak etmedin, Angela. Çocukların için kalbim acıyor. Huzur içinde yat..." ifadelerini kullandı.

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Kim Kardashian Nicki Minaj
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