Kim Kardashian yatağından paylaşınca hayranlar coştu

Son Güncelleme 6 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 11:20 |6 saat önce

Kim Kardashian sosyal medyadan paylaştığı üstsüz seksi pozuyla hayranlarını yine heyecanlandırdı.

İşte sansasyonel güzelden yürek hoplatan paylaşım

Kim Kardashian

1 / 9 Kim Kardashian sosyal medyadan paylaştığı üstsüz seksi pozuyla hayranlarını yine heyecanlandırdı. İşte sansasyonel güzelden yürek hoplatan paylaşım Kim Kardashian 2018’in ilk seksi paylaşımını yaptı. Hemen hemen her adımla olay olmayı başaran sansasyonel güzel bu kez de yataktan, yarı çıplak poz verdi.

2 / 9 Geçtiğimiz sene Meksika tatilinde aşırı büyük kalçalarıyla görüntülenen ve ortaya çıkan selülitli görüntülerden sonra da uzun bir süre beslenme ve diyet konusunda katı kurallar uygulayan Kim Kardashian’ın sabah paylaştığı fotoğrafı görenler ünlü ismin özgüveninin yeniden geldiğini söyledi.

3 / 9 Cesur pozuyla sabah uyandıklarında Instagram’ı açan hayranlarının aklını başından alan Kim Kardashian’ın meşhur kıvrımları fotoğrafın en dikkat çekici detayıydı.

4 / 9 KIM KARDASHIAN'IN İSYANI ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, oğlu Saint West zatürreeden hasta yatarken arkadaşlarıyla yeni yıl partisi yaptığı ileri sürülmüştü.

5 / 9 Kim Kardashian, "Oğlum çarşamba gününden cumartesiye kadar hastanedeydi. Yılbaşı ise pazar günüydü. Oğlumu hastanedeyken yalnız bırakmadım. Arkadaşlarım yeni yıl partisine Saint uykuya daldıktan sonra geldi" açıklamasını yaptı.

6 / 9

7 / 9

8 / 9