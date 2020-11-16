Kim Kardashian’a benzemek için 10 milyon TL harcadı

Kim Kardashian’a benzemek için 10 milyon TL’nin üzerinde para harcayan ve Londra’da yaşayan Chaly D.N., özel tasarım kıyafetleri ve aksusarları için bir servet harcıyor.

Chaly, doğuştan Kim Kardashian’a benzediğini düşünüyor.



Genç görünümünü korumak için sıklıkla botoks ve dolgu yaptıran Chaly, cerrahın kendisine “yavaş git” dediğini itiraf etti. Kendisiyle yapılan bir röportajda Kim Kardashian’a benzediğini söyleyen Chaly “Fotoğrafını gördüğümde ona benzediğimi düşündüm. Sonra ona Instagram’da takip etmeye başlayınca ‘Aman allahım, bu benim’ dedim. Gerçekten tarzımız çok benziyor. Onda gördüğüm giysiler tam da giymek istediğim giysiler” dedi.

Chaly D.N., görünümü için bir servet harcıyor.



Chaly, idolü olan Kardashian’ın giydiği Balmain imzalı elbise için 41 bin TL, Givenchy marka ceketi için 71 bin TL, Kim’in stili ile eşleşen ayakkabıları için 10 bin TL ödedi. Chaly’nin en büyük takıntısı olan ve içinde Louis Vuitton aksesuarlar ve Givenchy parçaları bulunan el çantası koleksiyonu ise 41 bin TL değerinde.