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Kim Kardashian’a benzemek için 10 milyon TL harcadı

16.11.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian’a benzemek için 10 milyon TL harcadı

Instagram yıldızı, Kim Kardeshian’a benzeyebilmek için 10 milyon TL’nin üzerinde para harcadı. Doğuştan Kim Kardashian’a benzediğini iddia eden model, görünümünü korumak için botoks ve dolgu yöntemine başvuruyor.

Kim Kardashian’a benzemek için 10 milyon TL’nin üzerinde para harcayan ve Londra’da yaşayan Chaly D.N., özel tasarım kıyafetleri ve aksusarları için bir servet harcıyor.

Chaly, doğuştan Kim Kardashian’a benzediğini düşünüyor.
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Genç görünümünü korumak için sıklıkla botoks ve dolgu yaptıran Chaly, cerrahın kendisine “yavaş git” dediğini itiraf etti. Kendisiyle yapılan bir röportajda Kim Kardashian’a benzediğini söyleyen Chaly “Fotoğrafını gördüğümde ona benzediğimi düşündüm. Sonra ona Instagram’da takip etmeye başlayınca ‘Aman allahım, bu benim’ dedim. Gerçekten tarzımız çok benziyor. Onda gördüğüm giysiler tam da giymek istediğim giysiler” dedi.

Chaly D.N., görünümü için bir servet harcıyor.
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Chaly, idolü olan Kardashian’ın giydiği Balmain imzalı elbise için 41 bin TL, Givenchy marka ceketi için 71 bin TL, Kim’in stili ile eşleşen ayakkabıları için 10 bin TL ödedi. Chaly’nin en büyük takıntısı olan ve içinde Louis Vuitton aksesuarlar ve Givenchy parçaları bulunan el çantası koleksiyonu ise 41 bin TL değerinde.

Chaly, sokakta sıklıkla durdurulduğunu söylüyor.
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40 yaşındaki Kim Kardashian, Chaly’nin en büyük idolü.
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Instagram fenomeni olduğu için trendleri takip etmek zorunda olduğunu söyleyen Chaly “Her sezon gardrobumu yeniliyorum. Bu bir servete mal oluyor. Ailem ve arkadaşlarım biraz yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Harcamlarım ve görünümüm onları endişelendiriyor” dedi.

Instagram’da 730 bin takipçisi olan Chaly, yaptığı harcamaların bir yatırım olduğunu söyleyerek “İnsanlar her an bana Kim Kardashian’a benzediğimi söylüyor. Sürekli fotoğraf çektirmek isteyenler tarafından durduruluyorum. Bu ilgiyi seviyorum” dedi.

Chaly, ilgiden hoşlandığını söyledi.
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Ünlü yıldıza benzetilmekten şikayetçi olmadığını söyleyen Chaly “Kim Kardashian’ı ve görünümünü seviyorum. O, bu dünyadaki en güzel kadın. Bir iş kadını olarak da çok başarılı. O bir ikon” dedi.

Görünümü için estetik müdahalelere devam edeceğini söyleyen Chaly, Kim Kardashian’ı taklit etmediğini söyleyerek “Onun gibi görünmeye çalışmıyorum, ben zaten doğuştan ona benziyorum” dedi.

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