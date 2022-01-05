Kim Mi Soo kimdir, neden öldü? Ünlü isim hayatını kaybetti! Hellbound’un oyuncusu Kim Mi Soo kaç yaşındaydı?

Ünlü oyuncu Kim Mi Soo ölüm haberinin ardından binlerce kişi yıldızın ölüm sebebini merak ediyor. Hellbound'un yıldızı 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Kim Mi Soo kimdir, neden öldü?

KİM Mİ SOO KİMDİR?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan dijital yayın platformu Netflix'in popüler dizisi Hellbound'la dikkatlerini üzerine çeken Kim Mi Soo, 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. 16 Mart 1992, Güney Kore doğumlu isim, 5 Ocak 2022'de hayatını kaybetti.

Güney Koreli aktrist ve model olan isim, Korea National University of Arts'da eğitim almıştı.

Kim Mi Soo, Netflix'in çokça sevilen Hellbound dizisinin yanında 'Hi Bye Mama', 'The School Nurse Files', 'Yumi's Cells' gibi yapımlarda da rol almıştı.

KİM Mİ SOO NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncunun ölüm haberini bağlı bulunduğu ajans Landscape Entertainment duyurdu. Fakat yapılan açıklamada ünlü ismin ölüm sebebi açıklanmadı.



