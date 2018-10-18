Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Murat Yıldırım ne diyeceğini bilemedi

'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının maddi imkansızlıklardan dolayı saçlarını kestirdiğini söylemesi stüdyodaki herkesi duygulandırdı. Sunucu Murat Yıldırım ise "Böyle de güzel" demekle yetindi.

"SAÇLARIMI SATMAK DURUMUNDA KALDIM"

Yarışmacının eski fotoğraflarına bakarak "Saçlar güzel olmuş" diyen sunucu Murat Yıldırım'ın aldığı cevap herkesi şaşırttı. "Belime kadardı saçlarım, satmak durumunda kaldım, malum İstanbul, zor" diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı. Yarışmacının cevabı karşısında ne diyeceğini bilemeyen sunucu Murat Yıldırım "Böyle de güzel" demekle yetindi.

1000 TL ÖDÜL KAZANDI

İstanbul'da yaşayan ve tiyatro ile uğraşan 24 yaşındaki yarışmacı İzzet Mürsel Bucak, 1000 TL ödülle yarışmaya veda etti.

