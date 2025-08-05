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Kim Milyoner Olmak İster'de fırtınalar estirdi! 74 yaşında fenomen oldu! Takipçi sayısı her geçen gün artıyor

Torununun paylaştığı videoyla sosyal medyaya adım atan 74 yaşındaki Günay Teyze, yöresel yemek tarifleriyle kısa sürede on binlerce takipçiye ulaştı. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan ve 500 bin TL kazanan 74 yaşındaki fenomenin şimdilerdeki takipçi sayısı ise 200 bin.

Kim Milyoner Olmak İster'de fırtınalar estirdi! 74 yaşında fenomen oldu! Takipçi sayısı her geçen gün artıyor

Muğla’ya özgü ev yemekleri tarifleriyle tanınan ve hazırladığı yöresel lezzetleri gelen talepler doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanına gönderen Günay Teyze, son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve gündeme oturan Günay Teyze, 1 milyon liralık soruyu açtırdı. Yarışmaya torununu ikna ederek başvurduğunu belirten Günay Teyze, başvurusundan yalnızca bir hafta sonra ön elemeleri geçerek yarışmacı olduğunu anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster de fırtınalar estirdi! 74 yaşında fenomen oldu! Takipçi sayısı her geçen gün artıyor 1

Adının Habibe Karataş olduğunu ancak göbek adı olan Günay'ı kullandığını belirten Günay Teyze, torununun çektiği bir videoyu sosyal medyaya yüklemesiyle birlikte bu dünyaya giriş yaptığını söyledi.

"Takipçi gelmeye başladı. Bir koyuşta 700, ondan sonra ertesi gün 3 bin derken fırladı, bir haftanın içinde 20 bine ulaştı" diyen Günay Teyze, "Torunum bana, 'Anneanne sen bu işleri kaldıramazsın, sosyal medyadan sileyim' dedi. 'Hayır çocuğum' dedim, 'ben her şeyin şimdiye kadar hakkından geldim, onun da hakkından gelirim' dedim. Böylelikle yaptığım ürünlerden, tarhanadır, yemektir, ekmektir, Muğla halkasıdır... Sipariş verirler. İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her bir yerine sipariş verenlere her şeyi gönderebiliyorum" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster de fırtınalar estirdi! 74 yaşında fenomen oldu! Takipçi sayısı her geçen gün artıyor 2

KAZANDIĞI PARA İLE TORUNUNU EVLENDİRECEK

‘Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasından 500 bin lira kazanan Günay Teyze, kazandığı para ile torununu evlendirmek istediğini söyledi.

"Ben eskiden beri Kim Milyoner Olmak İster izlerim" diyen Günay Teyze, "Haberleri de izlerim, böyle yarışmalar da izlerim, MasterChef'i de izlerim. Çünkü o yemek programları aynı benim gibi mi yapıyorlar, ondan ne katıyorlar, onu heyecanla izlerim. Dedim ki, 'ben bu yarışmaya gideceğim'. 'Tamam anneanne' dedi, 10 günün içinde yarışma çıktı. Çok mutluyum. Yarışma başarıyla geçti. 'Ne yapacaksın bu yarışmada?' dediler. Torunum var, sözlendi, onu evlendireceğim dedim, onun parasını da kazandım" ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster de fırtınalar estirdi! 74 yaşında fenomen oldu! Takipçi sayısı her geçen gün artıyor 3

TAKİPÇİ SAYISI 200 BİNİ BULDU

74 yaşında sosyal medya fenomeni olan Günay Teyze, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Yarışmaya giderken takipçi sayım 104 bindi. Oradan döndüm. Günde bin takip alıyorum. Sağ olsun takipçilerim. Şimdi 190 bine çıktı yarışmadan sonra. Daha da artmasını bekliyorum. Takipçilerim heyecanla izledik dediler. 'Günay Teyze sen bizi bunu yaşattın. Daha bundan gerisi yoktur. Çok mutlu ettin' dediler. Özveriyle yanaştın mı, o işi başaramıyorum diyecek bir yanın yok. Başarırsın. Yeter ki sen ona iki elinle sarıl.

Kim Milyoner Olmak İster de fırtınalar estirdi! 74 yaşında fenomen oldu! Takipçi sayısı her geçen gün artıyor 4

Gençler hem okusunlar, hem yapsınlar. Bak ben çocukken alıştım yemeklere, şimdi yemek kitabı yazsam yazabilirim. Çünkü her yemek tarifini verebilirim. O kapasitesi var bende. Çok şükür Allah'ım aklımda beyin jimnastiği yapıyorum çocuğum ben bir de buna. Hani ne kadar çalışsam da o çalışma enerji, beyin jimnastiği, beynim çalışıyor. Oturup köşeye ne yapayım?"

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Kim Milyoner Olmak İster
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