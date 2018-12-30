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Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı nedir?

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.12.2018 04:05 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programının bu akşamki bölümünde sorulan "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı nedir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile ilgili sorulan o sorunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı nedir?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programının bu akşamki bölümünde sorulan "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı nedir?" sorusu izleyicilerin merakına neden oldu.

20 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki bir soru izleyicilerin ilgisini çekerek çok arananlar arasına girdi. İşte merak edilen o soru ve cevabı:

-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı nedir?

A) Mekteb-i Sultani

B) Mekteb-i Maarif-i Edebiye

C) Sanayi-i Nefise Mektebi

D) Mekteb-i Şahane-i Şehriye

Doğru cevap ise:

C) Sanayi-i Nefise Mektebi olacaktı.

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