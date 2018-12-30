Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı nedir?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programının bu akşamki bölümünde sorulan "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı nedir?" sorusu izleyicilerin merakına neden oldu.

20 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki bir soru izleyicilerin ilgisini çekerek çok arananlar arasına girdi. İşte merak edilen o soru ve cevabı:

-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı nedir?

A) Mekteb-i Sultani

B) Mekteb-i Maarif-i Edebiye

C) Sanayi-i Nefise Mektebi

D) Mekteb-i Şahane-i Şehriye

Doğru cevap ise:

C) Sanayi-i Nefise Mektebi olacaktı.

