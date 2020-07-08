Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru: Bouvet adlı ada hangi devlete aittir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yine merak uyandıran sorular vardı. Yarışmacıların doğru yanıta ulaşmak için ter döktüğü sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına yöneltilen "Atlas Okyanusu’nun güneyinde, Antartika ile Afrika arasında yer alan ve dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan ‘Bouvet’ adlı ada hangi devlete aittir?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte o soru ve yanıtı…

A: Norveç

B: Birleşik Krallık

C: Fransa

D: Hollanda

Doğru Cevap: A: Norveç

BOUVET ADASI HAKKINDA BİLGİLER

Bouvet Adası, Atlas Okyanusunun güneyinde, Norveç'e ait ıssız adadır. Ümit Burnu'nun yaklaşık 2,400 km güneybatısında, Antarktika anakarasının yaklaşık 1,600 km kuzeyinde yer alır. Yüzölçümü 49 km²'dir, deniz düzeyinden yüksekliği 935 m'dir.

