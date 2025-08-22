Mynet Trend

Kim Milyoner Olmak İster'de Karaman bilmecesi: Hangi il komşu çıktı?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 'Hangisi Karaman'a komşu olan illerden biridir?' sorusu, hem yarışmacıyı hem de izleyicileri coğrafya bilgisiyle sınadı. 300.000 TL değerindeki bu soru, cevabıyla şaşırttı ve internet aramalarında yoğunluğa neden oldu.

Ekranları Başında Yarışmayı İzleyenler Merakla Araştırdı: Karaman'a Sınır Olan İl Hangisi?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yine dikkat çekici bir soruyla gündeme geldi. 21 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan bölümde yarışmacıya yöneltilen, 'Hangisi Karaman'a komşu olan illerden biridir?' sorusu, stüdyodaki heyecanı bir anda artırdı.

Kim Milyoner Olmak İster de Karaman bilmecesi: Hangi il komşu çıktı? 1

Yarışmacı, bir süre düşündükten sonra kararsız kalınca seyirci jokerini kullanmayı tercih etti. Ancak seyircinin de farklı cevaplar vermesi kafaları daha da karıştırdı. Soru, sadece yarışmacıyı değil, ekranları başında yarışmayı takip eden milyonları da meraklandırdı. Sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında 'Karaman'a komşu iller' araması hızla yükselişe geçti. Coğrafya bilgisine güvenenler farklı cevaplar öne sürerken, doğru cevabı merak edenler internetin derinliklerine daldı. Yarışmada sorulan şıklar ise şöyleydi: A) Antalya B) Niğde C) Aksaray D) Isparta

CEVAP: ANTALYA

Özellikle Niğde ve Aksaray gibi Karaman'a daha yakın olduğu düşünülen illerin şıklarda yer alması, izleyicileri yanıltıcı bir etki yarattı. Doğru Cevap: Antalya Yarışmanın ilerleyen dakikalarında doğru cevap açıklandı: Antalya. Bu cevap, birçok kişiyi şaşırtırken, Antalya'nın Karaman'a olan sınır hattını da gündeme getirdi.

