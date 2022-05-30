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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sorusu! Yarışmacı soyadını takıldı

30.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Sinemada Yandım Ali, Akrep Celal, Cingöz Recai, Cevher ve Devran adlı karakterleri canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu soruldu. İdil Aybala Esmer soruyu görünce risk almak istemedi. Ardından ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun soyadına takıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sorusu! Yarışmacı soyadını takıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman ilginç anlar yaşanıyor. Son bölümde İdil Aybala Esmer adlı yarışmacıya gelen bir soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da içeriyordu. Yarışmacı gelen "Sinemada Yandım Ali, Akrep Celal, Cingöz Recai, Cevher ve Devran adlı karakterleri canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu sonrası risk almak istemedi ve joker hakkını kullandı.

İdil Aybala Esmer yanıtın Kenan İmirzalıoğlu olduğunu görüp yanıt verirken ünlü oyuncunun soyadına takıldı. Soyadının yanlış yazıldığını sanan yarışmacı "Sizin soyadınız İmirzalıoğlu mu? Orada ı var mı?" diye sordu.

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Bu soruya gülümseyerek yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu yanıtı bilen seyircilere teşekkür etti.

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Kenan İmirzalıoğlu
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