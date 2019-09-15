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Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım yerine Kenan İmirzalıoğlu

DİZİ HABERLERİ  | 15.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan Murat Yıldırım'ın yerine kimin geleceği merak konusuydu. Son iddialara göre Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu olacak.

Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım yerine Kenan İmirzalıoğlu

Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bıraktı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmişti: "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum. Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo."

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Murat Yıldırım'un bu açıklamasından sonra herkes yeni sunucunun kim olacağını merak ediyordu. Onur Akay'ın iddiasına göre Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu... Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster programında sunucu olarak görev alacağını belirten Onur Akay, yarışma programının provalarının da başladığını söyledi.

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