Kim Milyoner Olmak İster'de plaka kodu sorusu damga vurdu

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yine birbirinden ilginç sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde sorulan plaka kodu sorusu, yarışmacıları ve ekran başındakileri düşündürmeye sevk etti.

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmada 'Türkiye'nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile '01'den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?' sorusu, stüdyoda ve ekranları başında yarışmayı takip edenleri bir hayli düşündürdü.

Yarışmacı, zorlu soru karşısında bir süre düşündükten sonra şansını denemeye karar verdi. Şıklar arasında A) 2, B) 4, C) 6 ve D) 8 seçenekleri bulunuyordu. Yarışmacı, doğru cevabı B) 4 olarak işaretleyerek bir sonraki soruya geçmeye hak kazandı.