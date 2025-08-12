Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kim Milyoner Olmak İster'de plaka kodu sorusu damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bilgi yarışması sevenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Son bölümde sorulan 'Türkiye'nin 81 ilinin adları alfabetik olarak yeniden sıralanıp plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?' sorusu, yarışmaya damgasını vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de plaka kodu sorusu damga vurdu

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yine birbirinden ilginç sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde sorulan plaka kodu sorusu, yarışmacıları ve ekran başındakileri düşündürmeye sevk etti.

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmada 'Türkiye'nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile '01'den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?' sorusu, stüdyoda ve ekranları başında yarışmayı takip edenleri bir hayli düşündürdü.

Yarışmacı, zorlu soru karşısında bir süre düşündükten sonra şansını denemeye karar verdi. Şıklar arasında A) 2, B) 4, C) 6 ve D) 8 seçenekleri bulunuyordu. Yarışmacı, doğru cevabı B) 4 olarak işaretleyerek bir sonraki soruya geçmeye hak kazandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktorlar karnını açınca şaştı kaldı! Yıllarca içinde büyümüş...Doktorlar karnını açınca şaştı kaldı! Yıllarca içinde büyümüş...
Perseid Meteor Yağmuru 2025: Gökyüzü şöleni için geri sayım başladı!Perseid Meteor Yağmuru 2025: Gökyüzü şöleni için geri sayım başladı!

Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Kocasını metresiyle yakaladı, 4. kattan atladı! Korkunç anlar kamerada...

Kocasını metresiyle yakaladı, 4. kattan atladı! Korkunç anlar kamerada...

Denizin ortasında savaş bombası patladı: 3 kişi hayatını kaybetti!

Denizin ortasında savaş bombası patladı: 3 kişi hayatını kaybetti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.