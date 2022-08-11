Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eren Bülbül sorusu duygulandırdı! PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Eren Bülbül sorusu izleyenleri duygulandırdı. "PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...
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