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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eren Bülbül sorusu duygulandırdı! PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eren Bülbül sorusu duygulandırdı! PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

11.08.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Eren Bülbül sorusu izleyenleri duygulandırdı. "PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eren Bülbül sorusu duygulandırdı! PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

A-) 20

B-) 22

C-) 24

D-) 26

Doğru Cevap : A) 20


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