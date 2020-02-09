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Kim Milyoner Olmak İster'de 'Superman 2' sorusu zorladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 08:56 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin değerindeki 'Superman II' sorusu geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Superman 2' sorusu zorladı

Kim Milyoner olmak İster'de Superman filminden gelen soru yarışmacıyı zorladı. "1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşatırken geceye de damga vuran soru oldu.

Yarışmacı Emir Bey'e sorulan 125 bin TL değerindeki sorunun cevabı Milyoner Olmak ister izleyicileri tarafından merak edildi ve sosyal medyada en çok aranan soru oldu.

Emir Bey'e soruların "1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane’in Daily Planet’te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?" sorusunun şıklarında;

A. Kıtaların buluştuğu ülke

B. Daha iyisi olamaz

C. Ne olursan ol gel

D. En doğrusu budur

Emir Bey soruya "A. Kıtaların buluştuğu ülke" 125.000 TL değerindeki soruya yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.

Sorunun doğru cevap: "B. Daha iyisi olamaz" olacaktı.

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kim milyoner olmak ister, Clark Kent,

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