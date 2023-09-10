KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA kimdir? Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Milyonluk soruyu açtıracak!

Kim Milyoner Olmak İster Rabia ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Bu akşam saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açılacak. En son 400.000 TL'lik soruyu doğru bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülü kazanmak için ter dökecek. Uzun yıllardır sevilerek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster tarihi bir bölüm ile ekrana gelecek. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in rekortmen yarışmacılarından olan Rabia Birsen Güvercin ile ilgili merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA KİMDİR?

Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi.

RABİA BİRSEN GÜVERCİN KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti. Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti..

Babasının kasap dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade eden genç yarışmacı, "Artık daha havalı bir kolum oldu" diyerek izleyenleri güldürdü.



