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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun açıklamasına bakın yarışmacı ne yanıt verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.03.2024 10:30
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Pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına ayet sorusu çıktı. Yarışmacı sorunun doğru cevabını bilemezken, Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı eleyen ayet sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıkladı.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 44 yaşındaki yarışmacı Mehmet Çağrı Uğur sorularda başarılı performans sergiledi.

Mehmet Çağrı Uğur'un karşısına 300 bin TL değerinde "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? soru soruldu.

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Soru karşısında heyecanına yenik düşen yarışmacı, "D Bakara" suresi cevabını verdi. Verdiği yanlış cevap ile duygularını dile getiren yarışmacı, "Rahman ne demek? Onun anlamı üzerinde durdum. Keşke biraz daha düşünseydim" dedi.

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SORUNUN CEVABINI AÇIKLADI

Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıyı eleyen ayet sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıkladı.

İmirzalıoğlu, "Fatiha ve İhlas Suresi'ni çok kolay bir şekilde elediniz. Bakara yanlış hatırlamıyorsam 'bir besi hayvanı' deniz. Bu arada doğru Bakara bir inek hayvanıdır. Ben bir şeye takıldım sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla… Yağmura rahmet yağdı deriz. Çünkü Rahmet veren kapsayan demek" açıklamasını yaptı.

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Yarışmacı bunun üstüne Kenan İmirzalıoğlu'na "Bravo o halde 9'uncu soruya geçtiniz Kenan Bey" diyerek stüdyodaki seyircileri ve İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Kenan İmirzalıoğlu ise 'Teşekkür ederim o zaman yer değiştirelim..' diyerek sunucu koltuğunu bıraktı.

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300 bin TL'lik soruya yanlış cevap veren yarışmacı ise programa 50 bin TL ödül ile veda etti.

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