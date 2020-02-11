MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filiz Akın sorusu! Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filiz Akın sorusu! Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada Filiz Akın ile ilgili sorulan soru sosyal medyada gündem oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filiz Akın sorusu! Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor.

Kim Milyoner Olmak İster sorusu "Hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur" herkesin merak ettiği bir soru oldu.

"Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur" sorusunun şıkları şöyleydi:

A: Cüneyt Arkın

B: Kartal Tibet

C: Filiz Akın

D: Fatma Girik

Doğru cevap: C Filiz Akın

FİLİZ AKIN NASIL ÖLDÜ SANILDI?

1969 yılının Mayıs ayında Filiz Akın'ın, Necdet Tosun'un refakatinde, tedavi için Londra'ya gitmesiyle başlar. Kısa bir süre sonra kulaktan kulağa bir söylenti dolaşır. "Kötü haber tez yayılır" sözünde olduğu gibi, gazetelere tüm Türkiye'den telefonlar yağmaya başlar: "Filiz Akın ölmüş!"

J67b8_1538547445_6762

Telefonu açanlar hıçkırıklarla kapatırken, olaydan haberdar edilen Filiz Akın'ın Ankara'daki annesi Leman Hanım, olduğu yere yığılıp kalır. Teyzesi Süheyla Hanım kısmi felç geçirir. Filiz Akın'ın ölüm haberi, Ankara'nın Hür Anadolu (solda) ve Adana'nın Vatandaş gazetelerinde... O tarihte Altın Koza Film Festivali için Adana'da bulunan Yeşilçam yıldızlarına da kara haber ulaşır.

Ertesi gün birçok yerel gazetenin manşetinde "Filiz Akın vefat etti" haberleri vardır. Filiz Akın'ın doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamamıştır. Türkiye bu güzel ve büyük sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşamaktadır.

Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Ümit Tambil'in sunduğu program sırasında sahneye gelen Pervin Par, gözyaşları içinde Filiz Akın'ın öldüğü haberini verdi ve salondakileri saygı duruşuna davet etti.Ancak olaydan bir gün sonra gerçek ortaya çıkar... Evet Londra hastanelerinin birinde Filiz isimli bir Türk hasta ölmüştür. Ancak bu Filiz, "Filiz Akın" değildir. Ünlü aktrist sapasağlamdır. Bir takım allerji testlerinden geçmiş ve önemsiz bir sorunu olduğu ortaya çıkmıştır.

Sonuçta Türkiye derin bir nefes alır, Filiz Akın da kısa bir süre sonra Türkiye'ye döner.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
PARTNER Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız... Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...
Chloe Loughnan unutuldu! İşte yeni sevgilisiChloe Loughnan unutuldu! İşte yeni sevgilisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim milyoner olmak ister, filiz akın,

En Çok Okunan Haberler

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Manisa'da depremler devam edecek mi?

Manisa'da depremler devam edecek mi?

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emily Ratajkowski şeffaf iç çamaşırıyla şov yaptı

Şeffaf iç çamaşırıyla şov yaptı

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Selin Altay son haliyle görenleri şok etti!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Serdar Ortaç yeni sevgilisiyle yakalandı!

Chloe Loughnan unutuldu! İşte yeni sevgilisi

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti

Seray Sever Gel Konuşalım'dan neden ayrıldı? İşte yeni programı

Gel Konuşalım'da sürpriz ayrılık!

Brie Larson'ın ayakları elbisesinin önüne geçti

Kimse elbisesine bakmadı! Ayakları olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.