Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filiz Akın sorusu! Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor.
Kim Milyoner Olmak İster sorusu "Hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur" herkesin merak ettiği bir soru oldu.
"Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur" sorusunun şıkları şöyleydi:
A: Cüneyt Arkın
B: Kartal Tibet
C: Filiz Akın
D: Fatma Girik
Doğru cevap: C Filiz Akın
1969 yılının Mayıs ayında Filiz Akın'ın, Necdet Tosun'un refakatinde, tedavi için Londra'ya gitmesiyle başlar. Kısa bir süre sonra kulaktan kulağa bir söylenti dolaşır. "Kötü haber tez yayılır" sözünde olduğu gibi, gazetelere tüm Türkiye'den telefonlar yağmaya başlar: "Filiz Akın ölmüş!"
Telefonu açanlar hıçkırıklarla kapatırken, olaydan haberdar edilen Filiz Akın'ın Ankara'daki annesi Leman Hanım, olduğu yere yığılıp kalır. Teyzesi Süheyla Hanım kısmi felç geçirir. Filiz Akın'ın ölüm haberi, Ankara'nın Hür Anadolu (solda) ve Adana'nın Vatandaş gazetelerinde... O tarihte Altın Koza Film Festivali için Adana'da bulunan Yeşilçam yıldızlarına da kara haber ulaşır.
Ertesi gün birçok yerel gazetenin manşetinde "Filiz Akın vefat etti" haberleri vardır. Filiz Akın'ın doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamamıştır. Türkiye bu güzel ve büyük sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşamaktadır.
Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Ümit Tambil'in sunduğu program sırasında sahneye gelen Pervin Par, gözyaşları içinde Filiz Akın'ın öldüğü haberini verdi ve salondakileri saygı duruşuna davet etti.Ancak olaydan bir gün sonra gerçek ortaya çıkar... Evet Londra hastanelerinin birinde Filiz isimli bir Türk hasta ölmüştür. Ancak bu Filiz, "Filiz Akın" değildir. Ünlü aktrist sapasağlamdır. Bir takım allerji testlerinden geçmiş ve önemsiz bir sorunu olduğu ortaya çıkmıştır.
Sonuçta Türkiye derin bir nefes alır, Filiz Akın da kısa bir süre sonra Türkiye'ye döner.
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