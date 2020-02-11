Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filiz Akın sorusu! Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor.

Kim Milyoner Olmak İster sorusu "Hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur" herkesin merak ettiği bir soru oldu.

"Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur" sorusunun şıkları şöyleydi:

A: Cüneyt Arkın

B: Kartal Tibet

C: Filiz Akın

D: Fatma Girik

Doğru cevap: C Filiz Akın

FİLİZ AKIN NASIL ÖLDÜ SANILDI?

1969 yılının Mayıs ayında Filiz Akın'ın, Necdet Tosun'un refakatinde, tedavi için Londra'ya gitmesiyle başlar. Kısa bir süre sonra kulaktan kulağa bir söylenti dolaşır. "Kötü haber tez yayılır" sözünde olduğu gibi, gazetelere tüm Türkiye'den telefonlar yağmaya başlar: "Filiz Akın ölmüş!"