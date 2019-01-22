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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'program' yanıtı

DİZİ HABERLERİ  | 22.01.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'de ekrana gelen 'program' sorusuna stüdyodakilerin büyük bir bölümü yanlış yanıt verince o anlar sosyal medyada olay oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'program' yanıtı

ATV'de sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümüne 'program' sorusu damga vurdu.

Zeynep Altuntaş isimli 18 yaşındaki yarışmacı, bu soru karşısında tereddüte düşünce seyirciye sordu. Ancak seyircilerin birçoğu da soruyu bilemeyince sosyal medya karıştı.

Altuntaş yarışmaya damga vuran, "Türkçeye Fransızcadan geçen ve eş anlamlısı "izlence" olan kelimenin doğru yazılışı hangisidir?" sorusuyla karşılaştı.

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Tereddüte düşen yarışmacı, bu soru karşısında seyirci jokerini kullanmak istedi.

Seyircilerin yüzde 48'i ise bu soruya "proğram" yanıtı verdi.

Ancak doğru cevap "program" olacaktı. Yarışmacı böylece 1000 TL alarak yarışmaya veda etti. Altuntaş ve seyircinin büyük bir bölümü soruyu bilemeyince de sosyal medya karıştı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı soruyu ti'ye alan paylaşımlar yaptı.

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