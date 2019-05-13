Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Seyirciye güvenmeyince...

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 823. bölümle ekrana geldi. Birbirinden ilginç sorular, yarışmacılara kimi zaman zor anlar yaşattı.

Gecenin en ilginç anlarından biri ise, sorulan soruda seyirci joker hakkını kullanıp, seyircinin verdiği cevaba güvenmeyen yarışmacı oldu.

JOKER HAKKINI KULLANDI AMA...

Gecenin son yarışmacısı Mahmut Ziya Yılmaz,"Dinlediğiniz, Müşfik Kenter tarafından seslendirilen, hangi dizinin başkarakteridir" sorusunda seyirci joker hakkını kullandı. Soruyu seyircilere soran yarışmacı çıkan sonuca güvenmeyerek yanlış cevapladı.

Doğru cevabı bilemeyen yarışmacı Mahmut Ziya Yılmaz, yarışmadan 1000 TL ödülle ayrıldı.

