Kim Milyoner Olmak İster'e Türk Dil Kurumu'ndan ödül

2011 yılında ATV'de yayımlanmaya başlanan ve bugüne kadar 777 bölüm yayımlanan ekranların en başarılı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Türk Dil Kurumu tarafından en prestijli ödüllerden biri olan "Türk Dil Kurumu Türkçeye Katkı Ödülü"ne layık görüldü.
Şimdiye kadar 4 binin üzerinde yarışmacıya ev sahipliği yapmış olan Kim Milyoner Olmak İster?'de, yayımlanmaya başlandığı 2011 yılından bugüne kadar 25 bine yakın soru soruldu. Türkçe dil bilgisi ve imlayı son derece titiz kullanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programı, Türk Dil Kurumu tarafından Türk diline katkılarından dolayı "Türk Dil Kurumu Türkçeye Katkı Ödülü"ne layık görüldü.
Ödül gerekçesi TDK tarafından şöyle ilan edildi: "Ülkemizdeki ulusal televizyon kanallarından atv'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında halkımızın doğru, güzel ve örnek Türkçe kullanmasının teşvik edilmesi aynı zamanda dilimizin zengin söz varlığından sözcüklerin ve deyimlerin kullanım özellikleriyle birlikte programda yer alması toplumda Türkçenin etkin kullanımına yardımcı olmaktadır. Öte yandan TDK'nin Türkçe Sözlük'ünün başvuru kaynağı olarak kullanılması ve yayınlarda bu durumun dile getirilmesi benzer diğer programlar için örnek oluşturmaktadır. Dilimiz için yaptığınız bu değerli katkılardan dolayı Türk Dil Kurumu olarak bu yılki Dil Bayramı kutlamalarımız kapsamında 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programını ödüllendirerek hem sizin emeklerinizin karşılığını bir nebze de olsa vermiş olmak hem de kamuoyu için örnek oluşturmak amacındayız."
Program sunucusu Murat Yıldırım ve programın yapımcısı Mehmet Çam'a ödülleri, 26 Eylül Dil Bayramı etkinliklerinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Başkanı Gürer Gülsevin tarafından takdim edildi.
Türkiye'nin en prestijli ödüllerden biri olan "TDK Türkçeye Katkı Ödülü"ne bu yıl layık görülen tek televizyon programı olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' imla konusunda sosyal medyadan ilginç bir çağrıda bulunmuştu. Ekip, 'Kim Milyoner Olmak İster?'de okuyorsanız doğru yazılmıştır" iddiasının iki yıllık meyvesi olan bu ödüle layık görüldüklerinden büyük bir onur duyduklarını belirtti.
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