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Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusunun bahçesinden ceset çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

Almanya'da yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in Alman sunucusu Gunter Jauch'un, villasındaki inşaat çalışmaları sırasında toprağa 30 santimetre gömülü ceset çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusunun bahçesinden ceset çıktı!

Almanya'da yayınlanan Milyoner yarışmasının sunucusu Gunter Jauch'un, Potsdam'da bulunan villasının bahçesinde tesadüfen bulunan ceset şok etkisi yarattı.

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre, inşaat çalışmaları sırasında toprağa yaklaşık 30 santimetre gömülü bir insan iskeleti bulundu. Kemiklerin durumundan uzun yıllar önce öldüğü anlaşılan kişinin ölüm zamanı ve nedeni uzmanların önümüzdeki günlerde yapacakları incelemenin ardından belirlenecek.

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Bild'e konuşan Federal Brandenburg Eyaleti Askeri Birliği Mezar Bakım Birimi Başkanı Oliver Breyhupt, kalıntıların Sovyet askerine ait olabileceğiyle ilgili olarak hiç bir şüpheye yer olmadığını söyledi.

Nisan 1945'te Potsdam'da verilen mücadele, Kızıl Ordu'nun Berlin'e girdiği ve Almanya'nın koşulsuz teslimiyeti kabul ettiği Berlin taarruzunun bir parçasıydı.

Rus askeri tarihçilerine göre, 16 Nisan'dan 8 Mayıs'a kadar süren Berlin taaruzunda Sovyet kayıpları 78 bin 293 kişiye ulaştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
30 santimetreden altın çıkacak değil ya ceset çıkar tabi
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