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Tavla oynarken soyundular... Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 07:31
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla çok beğenilen dizinin son bölümüne Kıvılcım ve Ömer'in tavla oynarken soyunması damga vurdu. Dizideki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tavla oynarken soyundular... Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne sosyal medyayı salladı

Son dönemde hakkında final yapacağına dair iddialar gündeme gelen Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük beğeni topluyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin son bölümüne Kıvılcım ve Ömer'in tavla sahnesi damga vurdu.

Uyumlarıyla ve aralarındaki elektrikle çok beğenilen Kıvılcım ve Ömer çifti
son bölümde ilginç fantezileri ile dikkat çekti.

SOYUNMA

SOYUNMA CEZALI TAVLA...

Tavla turnuvası yapan Ömer ve Kıvılcım'ın işi "soyunma cezalı" tavlaya çevirmeleri izleyicileri şoke etti.

KIVILCIM

Kıvılcım'ın önerisi ile kaybeden her seferin üzerinden bir şey çıkardı ve son olarak Ömer 'Benim artık çıkaracak bir şeyim kalmadı' diyerek sahne bitirildi. Dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÖMER

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Ailecek dizi izleyelim dedik çıkan sahneye bak', 'Muhafazakar dizinin de fantezisi başka oluyormuş', 'Ailecek izlenecek bir şey kalmadı' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Evrim Alasya Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti Oyuncu ele doğukan güngör
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