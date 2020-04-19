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Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran kelime: Göçüşme

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki o soru merak uyandırdı. "Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir?" İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran kelime: Göçüşme

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı.

Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Merak uyandıran soru şu şekilde, Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir?

İşte, o sorunun cevabı...

SORU:

Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir?

A: Biradere "bilader" demek

B: Kirpiğe "kiprik" demek

C: Çarşambaya "çarşanba" demek

D: Pantolona "pantalon" demek

Doğru cevap: B ŞIKKI

GÖÇÜŞME NEDİR?

Göçüşme, kelime içerisindeki iki sesin sıralanışının değişmesi, diğer bir tabirle yer değiştirmesi olayıdır. Örneğin yalnız sözcüğünün yanlız biçiminde söylenmesi gibi.

Meydana gelmesi belirli kıstas ve düzene bağlanamaz, yani belli ses düzenlerinin göçüşmeyi beraberinde getirdiği düşünülemez; ancak söyleyiş kolaylığı sağlama eğilimi genel etken kabul edilebilir.

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