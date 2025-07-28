Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

'Kim Milyoner Olmak İster' tartışması sürüyor: Hangi deyim sözlükte yok?

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde geçmeyen deyimi bulma sorusu, sosyal medyada ve izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Yarışmanın ardından çoğu kişi doğru cevabı ve ilgili deyimleri araştırmak için TDK'ya başvuruldu.

Ekranların sevilen yarışma programı, dil bilgisi sorularıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Son sorulan deyim sorusu, izleyicileri TDK'ya yöneltti.

Ekranların sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', sadece bilgi yarışması olmanın ötesinde, dil bilgisi ve kültürel birikimi de sınayan sorularıyla dikkat çekiyor. Son yayınlanan bölümde yarışmacıya yöneltilen bir soru, izleyicileri adeta ikiye böldü ve Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi internet sitesine yoğun bir ilgi oluşmasına neden oldu. Soru, yarışmacıdan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde geçmeyen bir deyimi bulmasını istiyordu. Şıklar arasında yer alan deyimler ve yarışmacının kararsızlığı, ekran başındaki izleyicileri de aynı derecede meraklandırdı.

Yarışmanın ardından, sosyal medyada sorunun cevabına yönelik çeşitli yorumlar yapıldı. Birçok kişi, TDK'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek, şıklarda yer alan deyimlerin sözlükte olup olmadığını kontrol etti. Bu durum, TDK'nın online sözlüğüne olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı.

'Şimdiden tezi yok' ifadesinin TDK'daki yeri de merak konusu oldu. İzleyiciler, bu ifadenin sözlükte yer alıp almadığını araştırarak doğru cevaba ulaşmaya çalıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10. sınıf öğrencisinin intiharının o filmle bağlantısı ne?10. sınıf öğrencisinin intiharının o filmle bağlantısı ne?
Küçük ellerde büyük rahatsızlık: El-ayak-ağız hastalığı!Küçük ellerde büyük rahatsızlık: El-ayak-ağız hastalığı!

Anahtar Kelimeler:
tdk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

10. sınıf öğrencisinin intiharının o filmle bağlantısı ne?

10. sınıf öğrencisinin intiharının o filmle bağlantısı ne?

Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Seks, yolsuzluk...

Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Seks, yolsuzluk...

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü!

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.