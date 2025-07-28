'Kim Milyoner Olmak İster' tartışması sürüyor: Hangi deyim sözlükte yok?

Ekranların sevilen yarışma programı, dil bilgisi sorularıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Son sorulan deyim sorusu, izleyicileri TDK'ya yöneltti.

Ekranların sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', sadece bilgi yarışması olmanın ötesinde, dil bilgisi ve kültürel birikimi de sınayan sorularıyla dikkat çekiyor. Son yayınlanan bölümde yarışmacıya yöneltilen bir soru, izleyicileri adeta ikiye böldü ve Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi internet sitesine yoğun bir ilgi oluşmasına neden oldu. Soru, yarışmacıdan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde geçmeyen bir deyimi bulmasını istiyordu. Şıklar arasında yer alan deyimler ve yarışmacının kararsızlığı, ekran başındaki izleyicileri de aynı derecede meraklandırdı.

Yarışmanın ardından, sosyal medyada sorunun cevabına yönelik çeşitli yorumlar yapıldı. Birçok kişi, TDK'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek, şıklarda yer alan deyimlerin sözlükte olup olmadığını kontrol etti. Bu durum, TDK'nın online sözlüğüne olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı.

'Şimdiden tezi yok' ifadesinin TDK'daki yeri de merak konusu oldu. İzleyiciler, bu ifadenin sözlükte yer alıp almadığını araştırarak doğru cevaba ulaşmaya çalıştı.