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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına Harvard'lı yarışmacı damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan Erman Gören, yarışma programında uzun uzun kariyerini anlattı ancak ilk soruda veda etti.

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına Harvard'lı yarışmacı damga vurdu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yine bir yarışmacı verdiği yanıtla gündemde geldi.

Bir arkadaşının ısrarı üzerine 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına başvurduğunu belirten Erman Gören, ilk soruda elenerek büyük şok yaşadı.

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve bir sene Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma için bulunan 38 yaşındaki akademisyen, 250 bin TL kazanmayı hedeflediği yarışmadan eli boş dönmek zorunda kaldı.

PES DEDİRTEN CEVAP

"Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?" sorusuna Erman Gören, doğru cevap olan "Kollarını göğüste bağlayıp" yerine "Tek ayak üstünde durup" cevabını verdi.

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Elendiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden böyle çiçek olsunlar ki? Hiç böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" ifadelerini kullandı.


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