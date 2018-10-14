MAGAZİN

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada yaşanan bir olay bu kadarı da olmaz dedirtti. Edebiyatla ilgili bir soruyu telefon jokerindeki, Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir öğretim görevlisine soran yarışmacı doğru cevabı veremeyerek elendi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Yarışmacıya, yarışmadaki sesli soruda Nazım Hikmet’in ‘Herkes Gibisin’ adlı şiirini besteleyen ve seslendiren Cem Karaca’nın şarkısı soruldu. Yarışmacı soruyu bilmediğini söyleyerek telefonla joker hakkını kullanmak istediğini belirtti.

Daha sonra Şehir Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olduğunu belirttiği arkadaşına bağlanan yarışmacı soruyu bir kez de arkadaşı için okudu. Soruyu duyan öğretim görevlisi yüzde 90 oranında doğru cevabın Atilla İlhan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Atilla İlhan diyen yarışmacı büyük bir şok yaşadı.

Olay sonrasında sosyal medyada Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi hakkında birçok yorum yapıldı.

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