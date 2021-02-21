Kim Milyoner Olmak İster yayından kaldırıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

Kim Milyoner Olmak İster normal şartlarda her Cumartesi televizyon ekranlarında yer alıyordu. Sevilen programın cumartesi yayın akışında yer almıyor oluşu sıkı takipçilerinin gündemine gelirken “Kim Milyoner Olmak İster yok mu, neden yok, final mi yaptı?” gibi birçok soru gündemdeki yerini aldı.

Yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilen Kim Milyoner Olmak İster'in yerine Kardeşlerim dizisi ekrana geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ne zaman?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümü ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Programın yayın gününe yeni bir dizinin getirilmesi üzerine akıllara "Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, neden yok?" sorularını getirdi. ATV'den ve programdan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

