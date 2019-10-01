MAGAZİN

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm fragmanı! Arda Ayten 1 milyonluk soru için yarışacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 02:24 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon 835. bölüm fragmanı yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu başarılı yarışmacı Arda Ayten ile açacak. Arda Ayten, 1 milyon TL'lik soruyu görecek. Peki Kenan İmirzalıoğlu ile Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ramo dizisinde rol alacak olan Murat Yıldırım’ın ayrıldığı “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması yeni sezonu Kenan İmirzalıoğlu ile açıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, ilk bölümünde 1 milyonluk soruyu açacak.

Sezon finalinde yarışan Arda Ayten 250 bin TL'lik soruyu yanıtlamış ve son soruya gelmişti. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Arda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak.

1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! "Artık tahammülüm kalmadı"MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! "Artık tahammülüm kalmadı"
Şeyma Subaşı'dan kalpli yatak pozuŞeyma Subaşı'dan kalpli yatak pozu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim milyoner olmak ister arda ayten kenan imirzalıoğlu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Eda gözyaşlarına boğuldu: "Artık tahammülüm kalmadı"

MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! "Artık tahammülüm kalmadı"

Şeyma Subaşı'dan kalpli yatak pozu

Şeyma Subaşı'dan kalpli yatak pozu

Ateşböceği Ercan'dan sevenlerine mesaj: "Dualarınızı benden esirgemeyin"

Ateşböceği Ercan: "Dualarınızı benden esirgemeyin"

Yaşar İpek'e büyük şok!

Yaşar İpek için hapis kararı!

Bülent Ersoy'un ağlamaktan takma kirpikleri düştü

Bülent Ersoy'un ağlamaktan takma kirpikleri düştü

Nurseli İdiz: Kadın ve erkek oyuncular arasında adaletsizlik var

İsyan etti: Beren Saat bazı erkek oyuncuların...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.