Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray da 81 puanla ikinci sıraya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında sadece 2 gol averajı kaldı. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Üç takımın şampiyonluk umutları son haftaya kaldı.
Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.
Beşiktaş 1-2 Karagümrük
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Denizlispor 1-4 Galatasaray
Gaziantep FK 4-5 Rizespor
Başakşehir 0-0 Kayserispor
Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü
Alanyaspor 2-3 Erzurumspor
Malatyaspor 1-1 Hatayspor
Gençlerbirliği 5-3 Göztepe
1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)
2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)
3- FENERBAHÇE: 79
15 - MALATYASPOR: 45
16 - ANTALYASPOR: 43
17 - KAYSERİSPOR: 41
18 - ERZURUM BB: 41
19 - ANKARAGÜCÜ: 38
20 - GENÇLERBİRLİĞİ: 38
21 - DENİZLİSPOR: 29
Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.
Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.
Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.
Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da rakibinin puan farkını beklemesi gerekiyor.
Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.
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