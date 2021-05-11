SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

11.05.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de kritik maçlar sona erdi. Küme düşen iki takım daha belli oldu. Şampiyonluk son haftaya kaldı. İşte tüm detaylar...

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray da 81 puanla ikinci sıraya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında sadece 2 gol averajı kaldı. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Üç takımın şampiyonluk umutları son haftaya kaldı.

Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 1-2 Karagümrük
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Denizlispor 1-4 Galatasaray
Gaziantep FK 4-5 Rizespor
Başakşehir 0-0 Kayserispor
Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü
Alanyaspor 2-3 Erzurumspor
Malatyaspor 1-1 Hatayspor
Gençlerbirliği 5-3 Göztepe

ÖZET | Beşiktaş 1-2 Fatih KaragümrükÖZET | Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük

PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK HATTI)

1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)
2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)
3- FENERBAHÇE: 79

PUAN DURUMU

15 - MALATYASPOR: 45
16 - ANTALYASPOR: 43
17 - KAYSERİSPOR: 41
18 - ERZURUM BB: 41
19 - ANKARAGÜCÜ: 38
20 - GENÇLERBİRLİĞİ: 38
21 - DENİZLİSPOR: 29

ÖZET | Denizlispor 1-4 GalatasarayÖZET | Denizlispor 1-4 Galatasaray

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

ÖZET | Fenerbahçe -Sivasspor maç sonucu: 1-2ÖZET | Fenerbahçe -Sivasspor maç sonucu: 1-2

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.

Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da rakibinin puan farkını beklemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı! Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı!
Erzurumspor Süper Lig'e veda etti!Erzurumspor Süper Lig'e veda etti!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı'nda nereler açık olacak?

Ramazan Bayramı'nda nereler açık olacak?

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı

Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'e ağzına geleni söyledi!

Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'e ağzına geleni söyledi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.