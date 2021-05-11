Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray da 81 puanla ikinci sıraya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında sadece 2 gol averajı kaldı. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Üç takımın şampiyonluk umutları son haftaya kaldı.

Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 1-2 Karagümrük

Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

Denizlispor 1-4 Galatasaray

Gaziantep FK 4-5 Rizespor

Başakşehir 0-0 Kayserispor

Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü

Alanyaspor 2-3 Erzurumspor

Malatyaspor 1-1 Hatayspor

Gençlerbirliği 5-3 Göztepe

PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK HATTI)

1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)

2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)

3- FENERBAHÇE: 79

PUAN DURUMU

15 - MALATYASPOR: 45

16 - ANTALYASPOR: 43

17 - KAYSERİSPOR: 41

18 - ERZURUM BB: 41

19 - ANKARAGÜCÜ: 38

20 - GENÇLERBİRLİĞİ: 38

21 - DENİZLİSPOR: 29

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.