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Kimberley Garner'ın gizemli sevgiliyle tatil keyfi

22.12.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Made in Chelsea adlı yapımla adını duyuran 28 yaşındaki Kimberley Garner, hafta sonunu gizemli erkek arkadaşıyla Barbados sahillerinde geçirdi.

Ünlü tarasımcı ve televizyon ünlüsü Kimberley Garner, yeni sevgilisiyle Barbados sahillerinin tadını çıkardı.

KISITLAMADAN KAÇTI

Covid 19 salgını nedeniyle kısıtlamada olan İngiltere'den uzaklaşıp tatilin tadını çıkaran ünlü güzel, yeni sevgilisiyle samimi şekilde görüntülendi.

AŞKA GELDİLER

Siyah üzerine beyaz puantiyeli bikini giyen ünlü isim, sevgilisiyle denizin tadını çıkarırken aşka gelerek samimi anlar yaşadı.

Bir süredir bikini, mayo ve plaj giyimi tasarımı yapan ve bu konuda da kendini kabul ettiren Garner, yine kendi koleksiyonundan bir bikini tercih etti.

Güneşten korunmak için ise şapkasını başından çıkarmadı.


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