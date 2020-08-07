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Kimberley Garner'in sarı bikinisiyle büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Eski dizi oyuncusu yeni plaj giyimi tasarımcısı Kimberley Garner, Fransa'nın St. Tropez kentinde hem tatil yapıyor hem de çalışmalarını sürdürüyor.

Made in Chelsea adlı TV yapımıyla tanınan Kimberley Garner, bir süredir koronavirüs tedbirleri nedeniyle Londra'daki evinden nadiren çıkıyordu.

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HEM TATİM HEM İŞ

29 yaşındaki Garner, seyahat kısıtlamaları kaldırılınca da St. Tropez'ye gitti. mOrada hem tatil yapıyor hem de kendi tasarladığı bikini ve mayolar için modellik. Garner, önceki gün de Pampelonne plajında bir arkadaşıyla birlikte görüntülendi.

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BİKİNİ KENDİ TASARIMI

Yine kendi tasarımı olan sarı bir bikini giyen Garner, bir yandan elindeki içeceği yudumlayıp serinlerken bir yandan da yanındaki bir dosyadan işleriyle ilgili bazı belgeleri takip etti. Kimberley Garner daha sonra kısa bir yürüyüş yaptı ve ardından serinlemek için duş aldı. Garner, bu sırada yüzünden gülümsemesini de hiç eksik etmedi.

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HEM OYUNCU HEM TASARIMCI

Made in Chelsea adlı diziyle tanınan Kimberley Garner; daha sonra tasarımcılığa yöneldi. Genç yıldız, tasarladığı bikini ve mayoların tanıtımını da kendisi üstleniyor.

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