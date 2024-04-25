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  4. Otomobilinin içinde ölü bulundu, ailesine bıraktığı notlar kahretti! 'Artık mezarımın başına gelip...'

Otomobilinin içinde ölü bulundu, ailesine bıraktığı notlar kahretti! 'Artık mezarımın başına gelip...'

25.04.2024 12:59
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde M.S. (44) otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı notlar buldu. Durumu haber alarak bölgeye gelen yakınlarının sinir krizi geçirerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı.

Otomobilinin içinde ölü bulundu, ailesine bıraktığı notlar kahretti! 'Artık mezarımın başına gelip...'

Erenler Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.S. (44), otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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KAHREDEN NOTLAR

Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde M.S.’nin ailesi için “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı vasiyet vari notlar buldu.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Durumu haber alarak bölgeye gelen yakınlarının sinir krizi geçirerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı.

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Yapılan incelmenin arından M.S.’nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.

Polis ekipleri, hususa ilişkin inceleme başlattı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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