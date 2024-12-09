Kimi çok beğendi kim 'çöp poşeti'ne benzetti! Sıla Türkoğlu'nun kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptıran oyuncu Altın Kelebek Töreni’nde gecenin sponsor markasının ilham elçisi olarak törene katıldı.

Altın Kelebek Töreni’ne Özgür Masur imzalı kıyafetler katılan Sıla Türkoğlu’na sevgilisi Ata Ayyıldız da eşlik etti.

Sıla Türkoğlu'nun gece için tercih ettiği siyah parıltılı elbise sosyal medyayı da ikiye böldü. Güzle oyuncunun elbisesini kimi çok beğenirken kimi de siyah çöp poşetine benzetti.

Sıla Türkoğlu'nun elbisenini bedeli ise dudak uçuklattı. Oyuncunun kıyafeti 64 bin 532 TL değerinde.