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  4. Kimi çok beğendi kim 'çöp poşeti'ne benzetti! Sıla Türkoğlu'nun kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Kimi çok beğendi kim 'çöp poşeti'ne benzetti! Sıla Türkoğlu'nun kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 08:43
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"Kızılcık Şerbeti" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu Altın Kelebek Töreni’nde tercih ettiği kıyafetle gündeme geldi. Kiminin 'çöp poşeti'ne benzettiği kimininse çok beğendiği elbisenin fiyatı da dudak uçuklattı.

Kimi çok beğendi kim 'çöp poşeti'ne benzetti! Sıla Türkoğlu'nun kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptıran oyuncu Altın Kelebek Töreni’nde gecenin sponsor markasının ilham elçisi olarak törene katıldı.

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Altın Kelebek Töreni’ne Özgür Masur imzalı kıyafetler katılan Sıla Türkoğlu’na sevgilisi Ata Ayyıldız da eşlik etti.

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Sıla Türkoğlu'nun gece için tercih ettiği siyah parıltılı elbise sosyal medyayı da ikiye böldü. Güzle oyuncunun elbisesini kimi çok beğenirken kimi de siyah çöp poşetine benzetti.

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Sıla Türkoğlu'nun elbisenini bedeli ise dudak uçuklattı. Oyuncunun kıyafeti 64 bin 532 TL değerinde.

Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu
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