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Sümeyye Aydoğan Altın Kelebek tarzıyla adından söz ettirdi! "Hem zarif hem çekici"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 08:17
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Altın Kelebek Ödülleri'nde "Pantene Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görülen Sümeyye Aydoğan gecedeki tarzıyla da adından söz ettirdi. Son dönemde ünlülere çıplaklık eleştirileri yağarken güzel oyuncunun tarzı büyük beğeni aldı.

Sümeyye Aydoğan Altın Kelebek tarzıyla adından söz ettirdi! "Hem zarif hem çekici"

Genç ve başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “Pantene Yıldızı Parlayanlar” ödülüne layık görülerek büyük bir başarıya imza attı. Oynadığı dizilerdeki etkileyici performansıyla dikkat çeken Aydoğan, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı.

Ödül töreninde siyah elbisesiyle sahneye çıkan Aydoğan, hem başarısıyla hem de zarif tarzıyla geceye damgasını vurdu.

Şıklığı ve zarif duruşuyla tam not alan oyuncunun seçimi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Kullanıcılar, "Çok zarif", "Çıplak değil ve güzel", "Altın vuruş gibi bir tercih", "Her detayıyla mükemmel" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

Son dönemde ünlülerin kıyafet seçimleri üzerine yapılan "çıplaklık" eleştirileri gündemdeyken, Sümeyye Aydoğan’ın bu şık ve zarif tercihi dikkat çekti.

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Hem profesyonel başarıları hem de tarzıyla ilham veren genç oyuncu, kariyerinde yükselişine emin adımlarla devam ediyor.

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SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, Arnavut kökenlidir ve 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk sinema deneyimini elde etti. 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini yaşadı. Sonrasında Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini ve aynı yıl Geçen Yaz filminde Oya karakterini canlandırdı.

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2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakterini oynadı. Duy Beni dizisinin ardından 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur Elem karakterini canlandırdı. 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde rol aldı. Aynı yılın Ağustos ayında yayımlanacak olan Magarsus dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. 2024 yılında 16 Şubat tarihinde vizyona giren olan Hatıran Yeter filminde ise "Leyla" karakterini canlandırdı. Son olarak ise, aynı yıl FOX/NOW'da yayınlanan Gaddar dizisinde "Aydan Güneş" karakterini canlandırdı.

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Altın Kelebek Ödülleri sümeyye aydoğan
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