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"Çok rahat, çok sıcak tutuyor, su geçirmiyor!" Salomon ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat
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"Çok rahat, çok sıcak tutuyor, su geçirmiyor!" Salomon ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
06.12.2024 09:37
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Zorlu doğa koşullarında konfor ve performansı bir arada yaşamak ister misiniz? Salomon X-Adventure, dayanıklı yapısı ve gelişmiş teknolojileriyle her türlü maceraya eşlik etmek için tasarlandı. GORE-TEX su geçirmez membranı ve güçlü tutuş sağlayan Contagrip tabanıyla fark yaratıyor. Üstelik şu anda tam 1089 TL indirimle sahip olma fırsatı sunuyor. Gelin, ayakkabıyı daha yakından tanıyalım. İşte detaylar...

Macera tutkunları için tasarlanan Salomon X-Adventure, zorlu koşullara meydan okumanız için tüm detayları düşünülmüş bir ayakkabı. Sağlam yapısı, üstün tutuş sağlayan tabanı ve su geçirmez teknolojisiye sahip model ile tüm arazi koşullarında kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Şu anda kısa süreliğine indirimli fiyatıyla satışta olan bu ayakkabıyla ilgili detaylar aşağıda...

Rahatlığına hayran kalacaksınız: Salomon X-Adventure Patika Koşusu Ayakkabısı

Salomon X-Adventure Erkek Mavi Patika Koşusu Ayakkabısı

Salomon X-Adventure Patika Koşusu Ayakkabısı, her türlü maceraya hazır olanlar için dizayn ediliyor. Advanced Chassis teknolojisi sayesinde denge ve stabiliteyi en üst seviyeye çıkarırken Contagrip tabanı ile kaygan ve zorlu yüzeylerde bile iyi bir tutuş sağlıyor. Nefes alabilir 3D Mesh yapısı ile ayaklarınız gün boyu ferah kalıyor. Sağlam modeli ve konforlu iç tabanı ile Salomon ayakkabı, doğada keşfe çıkmayı sevenler için mükemmel bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Oğlumun mağazadan beğendiği ayakkabıyı, çok daha uygun fiyata aldık."

  • "Ayakkabı mükemmel, kışlık bir ayakkabı almak istemiştim, aylarca kışın giyebileceğim bir ayakkabı aradım ve sonunda buldum. Ayakkabı çok rahat, gerçekten çok sıcak tutuyor ve asla su geçirmiyor. Sonbahar kış için ideal yazın da doğa sporları için ideal bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 9 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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