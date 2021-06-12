MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

12.06.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe aktif olarak kullandığı Twitter hesabı üzerinden çocukluk fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Takipçilerinden oldukça komik cevaplar alan Tilbe'nin fotoğrafı gündem konusu oldu.

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

54 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Twitter'da paylaştıklarıyla adından sık sık söz ettiren Tilbe bu kez de çocukluk fotoğrafını paylaşınca takipçileri tarafından espiri içerikli yorumlar art arda geldi.

DEDEYE BENZETİLDİ

Takipçileri ile sosyal medyadan sık sık etkileşim halinde olan Tilbe onların yorumlarına yanıt veriyor, açtığı canlı yayınlarda onlara özel şarkılar söylüyor. Çocukluk fotoğrafını paylaşan Tilbe'yi, takipçileri erkek çocuğuna benzetti. Ünlü şarkıcının bazı hayranları Tilbe'nin eski fotoğraflarını yorum olarak paylaşırken bir takipçisi de kızına Tilbe'nin fotoğrafını gösterdiğini ve kızının fotoğraftaki kişiyi dedesine benzettiğini ifade etti. Kızının ardından ise fotoğrafı eşine gösterdiğini, eşinin fotoğraftaki kişiyi ağabeyine benzettiğini ve kahkaha attıklarını dile getirdi.

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

İŞTE DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

DEMET AKALIN

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

ACUN ILICALI

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

İBRAHİM TATLISES

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

HAYKO CEPKİN

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

BÜLENT ERSOY

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

MERYEM ÜZERLİ

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

SİNEM KOBAL

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Yıllar sonra gelen itiraf: "Damdan atlamaya..."Yıllar sonra gelen itiraf: "Damdan atlamaya..."
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.