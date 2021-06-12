Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine! Bu ünlünün kim olduğuna çok şaşıracaksınız

54 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Twitter'da paylaştıklarıyla adından sık sık söz ettiren Tilbe bu kez de çocukluk fotoğrafını paylaşınca takipçileri tarafından espiri içerikli yorumlar art arda geldi.

DEDEYE BENZETİLDİ

Takipçileri ile sosyal medyadan sık sık etkileşim halinde olan Tilbe onların yorumlarına yanıt veriyor, açtığı canlı yayınlarda onlara özel şarkılar söylüyor. Çocukluk fotoğrafını paylaşan Tilbe'yi, takipçileri erkek çocuğuna benzetti. Ünlü şarkıcının bazı hayranları Tilbe'nin eski fotoğraflarını yorum olarak paylaşırken bir takipçisi de kızına Tilbe'nin fotoğrafını gösterdiğini ve kızının fotoğraftaki kişiyi dedesine benzettiğini ifade etti. Kızının ardından ise fotoğrafı eşine gösterdiğini, eşinin fotoğraftaki kişiyi ağabeyine benzettiğini ve kahkaha attıklarını dile getirdi.

İŞTE DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

DEMET AKALIN

ACUN ILICALI

İBRAHİM TATLISES

HAYKO CEPKİN

BÜLENT ERSOY

MERYEM ÜZERLİ

SİNEM KOBAL

KENAN İMİRZALIOĞLU





