Kimileri otel gibi kimileri tam bir işkence yuvası! İşte ülkelerin hapishaneleri

Hapishane denildiğinde aklımıza genellikle kasvetli ve boğucu derecede karanlık yerler gelir. Ancak dünyada yer alan bazı hapishaneler belki de çoğumuzun evinden bile daha ferah ve bakımlı...

Altiplano Hapishanesi, Almoloya De Juarez, Meksika

Meksika’da bulunan ve üst düzey güvenlik önemleriyle donatılmış bir hapishanedir. Federal hapishanenin duvar kalınlığı 1 metreye yakındır ve hapishanenin çevresindeki alanda hava alanı irtibatı kısıtlıdır. Yalnızca yetkililer cep telefonu ile iletişim kurabilirler. Bu iletişim hapishanenin 10 kilometre yakınlarından itibaren sınırlıdır. Zırhlı personeller tarafından korunan bu hapishane "El Chapo-Bücür" lakaplı Guzmán'ın (Meksikalı uyuşturucu baronu) bir tünelden kaçtığı 11 Temmuz 2015'e kadar firar edilmesi imkansız olarak düşünülüyordu.

Desembargador Raimundo Vidal Pessoa Cezaevi, Manaus, Brezilya

Dünyanın en tehlikeli hapishaneleri arasında yer alan bu alan her sene ayaklanmaya sahne oluyor. Çevresinde bulunan diğer cezaevlerindeki mahkumların ayaklanmaları yüzünden pek çok mahkum öldürülmüştür.

Bordeaux Cezaevi, Montreal, Kanada

Kanada’nın Montreal şehrinde bulunan bu cezaevi iki yıl ya da daha kısa süreli hapis cezalarına çarptırılan 1000-1500 erkek mahkumun tutuklu bulunduğu bir yerdir.