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Kimileri otel gibi kimileri tam bir işkence yuvası! İşte ülkelerin hapishaneleri

Seray Üstün Seray Üstün 24.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Kimileri otel gibi kimileri tam bir işkence yuvası! İşte ülkelerin hapishaneleri

Hapishanelerde süren hayatın ne kadar zor ve karmaşık olduğunu dizi ve filmlerden biliyoruz. Ülkemizde ‘Kader mahkumu’ olarak isimlendirilen hükümlülerin hayatlarını bir şekilde öğreniyoruz. Koğuş sisteminde ranzalarda süren yaşam diğer ülkelerde oldukça farklıdır. Sizler için dünya hapishanelerinin özelliklerini derledik.

Hapishane denildiğinde aklımıza genellikle kasvetli ve boğucu derecede karanlık yerler gelir. Ancak dünyada yer alan bazı hapishaneler belki de çoğumuzun evinden bile daha ferah ve bakımlı...

Altiplano Hapishanesi, Almoloya De Juarez, Meksika

Altiplano Hapishanesi, Almoloya De Juarez, Meksika

Meksika’da bulunan ve üst düzey güvenlik önemleriyle donatılmış bir hapishanedir. Federal hapishanenin duvar kalınlığı 1 metreye yakındır ve hapishanenin çevresindeki alanda hava alanı irtibatı kısıtlıdır. Yalnızca yetkililer cep telefonu ile iletişim kurabilirler. Bu iletişim hapishanenin 10 kilometre yakınlarından itibaren sınırlıdır. Zırhlı personeller tarafından korunan bu hapishane "El Chapo-Bücür" lakaplı Guzmán'ın (Meksikalı uyuşturucu baronu) bir tünelden kaçtığı 11 Temmuz 2015'e kadar firar edilmesi imkansız olarak düşünülüyordu.

Desembargador Raimundo Vidal Pessoa Cezaevi, Manaus, Brezilya

Desembargador Raimundo Vidal Pessoa Cezaevi, Manaus, Brezilya

Dünyanın en tehlikeli hapishaneleri arasında yer alan bu alan her sene ayaklanmaya sahne oluyor. Çevresinde bulunan diğer cezaevlerindeki mahkumların ayaklanmaları yüzünden pek çok mahkum öldürülmüştür.

Bordeaux Cezaevi, Montreal, Kanada

Bordeaux Cezaevi, Montreal, Kanada

Kanada’nın Montreal şehrinde bulunan bu cezaevi iki yıl ya da daha kısa süreli hapis cezalarına çarptırılan 1000-1500 erkek mahkumun tutuklu bulunduğu bir yerdir.

Federal Islah Enstitüsü, El Reno, Oklahoma

Federal Islah Enstitüsü, El Reno, Oklahoma

El Reno, Oklahoma’daki ıslah evi olarak karşımıza çıkar. Yaklaşık 1000 erkek mahkumun cezasını çektiği bu hapishane orta güvenliklidir. Aynı zamanda çiftlik tesislerinden birine sahiptir.

HM Cezaevi Dartmoor, Princetown, İngiltere

HM Cezaevi Dartmoor, Princetown, İngiltere

“Asla kaçılmaz” olarak tanımlanan bu hapishane esas olarak beyaz yakalı olan suçluları ve şiddet içermeyen suçlardan yargılanan kişileri içinde barındırır. Cinsel suçlularında hapsedildiği bu yerde seks suçkusu tedavi programı sunulmaktadır.

Abashiri Hapishanesi, Abashiri, Japonya

Abashiri Hapishanesi, Abashiri, Japonya

Japonya’da bulunan bu hapishanede güvenlik önlemleri üst segmenttedir. Gardiyanlar mahkumların odalarını günde bir kez olmak üzere denetlerler. Hapishanenin önünde içeride mahkumlar tarafından üretilen malların satıldığı bir hediyelik eşya dükkanı bulunuyor.

El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi, Bogota, Kolombiya

El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi, Bogota, Kolombiya

Kolombiya’nın Bogota kentinde bulunan bu kadın cezaevi, 10-20 arasında mahkumun yaşadığı hücrelerden oluşur. Bu hapishanede her ay meydana gelen şiddet ve hırsızlık olayları dikkatleri çeker. El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi tutukluları aralarında her yıl güzellik yarışması düzenler.

Las Colinas Gözaltı Tesisi, Santee, California

Las Colinas Gözaltı Tesisi, Santee, California

Hapishane Amerika Birleşik Devletleri’nde çevresel ve davranışsal psikolojinin temellerine dayandırılarak oluşturuldu. Cezaevinde hem mahkumların hem de çalışanların deneyim ve davranışlarını iyileştirmeye yönelik olarak bir gözetim merkezi şeklinde planlandı.

Bois D'arcy Gözaltı Evi, Yvelines, Fransa

Bois D'arcy Gözaltı Evi, Yvelines, Fransa

Fransa’da bulunan bu hapishanede mahkeme sırası bekleyenler ya da 1 yıldan az cezası bulunan mahkumlar yer alıyor.

Neve Tirza, Ramla, İsrail

Neve Tirza, Ramla, İsrail

İsrail’in tek kadın hapishanesi olan Neve Tirza, çığu tuvalet ve duştan oluşan 13 metrekarelik hücre tipindedir. Her hücre genellikle 6 kadının paylaşması gereken anlar olarak planmıştır.

Quezon Şehir Hapishanesi, Quezon, Filipinler

Quezon Şehir Hapishanesi, Quezon, Filipinler

Filipinlerin başkentinde bulunan bu hapishanede hijyenik olan yerler, sular ve yemekler için acımasız ve sürekli bir savaş mevcuttur. 160 ila 200 mahkumun 20 kişilik bir hücrenin içine girmesiyle, erkekler açık hava basketbol sahasının çatlamış çimento zemini üzerinde, merdiven basamaklarında, yatakların altında ve eski battaniyelerden yapılmış hamaklarda uyur.

Otago Hapishanesi, Yeni Zelanda

Otago Hapishanesi, Yeni Zelanda

Mahkumların rahatına ve konforuna dikkat eden bu hapishanede daha çokm gençler yer alır. İnsanların toplum üyesi olarak hissetmesi için rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanan hapishanede sağlık tesisleri ve kütüphane bulunur.

ADX Florence, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri

ADX Florence, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri

ADX Florence, "Rockies of Alcatraz" ve "Supermax" olarak da bilinen bu hapishane, Floransa, Colorado yakınlarındaki Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan modern maksimum güvenlikli bir federal hapishanesidir. 23 saat boyunca özel olarak tasarlanan tek kişilik hücrelerde bulunan mahkumlar duş, egzersiz ve belirlenen zamanlarda sağlanan 1 saatlik iletişim hakkı için özel denetime tabiidir.

BM Gözaltı Birimi, Hollanda

BM Gözaltı Birimi, Hollanda

Birleşmiş Milletler Gözaltı Birimi, 1993 yılında Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi'nin bir parçası olarak kuruldu. Bu tesis şu anda, Uluslararası Ceza Mahkemesi Gözaltı Merkezi olarak kullanılıyor.

Buradaki bireyler uluslararası soykırım suçları, insanlık dışı suçlar ve savaş suçlarından yargılanıyorlar.

Her bir hücrenin kendine ait tuvaleti ve banyosu mevcut. Ayrıca mahkumların bir spor salonuna ve yaşam koçuna erişme avantajı vardır. Bütün bu imtiyazların yanı sıra mahkumlar kendi yemeklerini pişirebilmekte ve her hücrede, mahkumların kendi vakalarında materyal olarak kullanabileceği kişisel bir bilgisayar bulunmaktadır.

Champ-Dollon Hapishanesi, Cenevre, İsviçre

Champ-Dollon Hapishanesi, Cenevre, İsviçre

1977 yılında açılan Cenevre'nin Champ-Dollon cezaevinin ana işlevi, ceza verilmeden önce mahkumların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

En pahalı ve konforlu otelleri bile kıskandırabilecek kadar güzel olan İskandinav hapishaneleri!En pahalı ve konforlu otelleri bile kıskandırabilecek kadar güzel olan İskandinav hapishaneleri!


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