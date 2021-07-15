Kimisi firari, kimisi kripto para borsasına girdi! 2002 Dünya Kupası'nda oynayan milli futbolcularımız şimdi ne yapıyor?

A Milli Takımımız 2002 Dünya Kupası'nda beklentileri fazlasıyla karşıladı. Güney Kore'yi üçüncülük maçında 3-2 yenerek üçüncülüğe ulaştı. O yıl kadroda bulunan oyuncularımızın çoğu Süper Lig'den olmasına karşın, yurt dışında da forma giyen oyuncularımız vardı. Bugünlerde bu oyunculardan bazıları televizyon şovlarında yorumcu, bazıları antrenör, bazıları ise FETÖ soruşturması kapsamında firari konumunda.
Emre Aşık İstanbul'un üç büyük takımında da forma giymiş bir defans oyuncusuydu. Futbol hayatını Galatasaray'da sonlandırmıştı. Son günlerde, eski eşi Yağmur Sarnıç ile yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyor.
Tam 20 yıl Galatasaray forması giyen Bülent Korkmaz, milli takımda da vazgeçilmez bir savunma oyuncusuydu. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış, son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı.
Alpay Özalan Altay, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aston Villa ve Köln gibi takımlarda forma giymiş bir defans oyuncusuydu. Şu anda AK Partimilletvekilliği görevini üstleniyor.
Tugay Kerimoğlu, kariyerinde Galatasaray, Rangers ve Blackburn gibi takımlarda forma giymişti. Şu anda televizyon programlarında yorumculuk yapıyor.
Galatasaray, Inter, Parma gibi takımlarda forma giymiş bir forvet oyuncusuydu. Bir dönem milletvekilliği yapsa da adı FETÖ soruşturmalarına karışınca yurt dışına firar etti.
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Hasan Şaş, aktif olarak yardımcı antrenörlük ve spor yorumculuğu yapıyor.
Milli takımımızın golcülerinden Nihat Beşiktaş, Villarreal ve Real Sociedad formaları giymişti. Günümüzde spor yorumculuğu yapıyor.
Fenerbahçe ve mili takımımızın en önemli defans oyuncularından Ümit Özat, son olarak Ankaraspor teknik direktörlüğü yapmıştı.
Beşiktaş'ta parlayan Mansız daha sonra Japonya ve Almanya'da forma giymişti. Geçtiğimiz yıllarda televizyon yarışmalarında gördüğümüz İlhan, bugünlerde spor ve kripto para borsasıyla ilgileniyor.
Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan Emre, son olarak Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmıştı. Sezonun bitmesiyle istifasını veren Emre'ye Milli Takım yardımcı antrenörlüğü dahil birçok teklif yağıyor.
Galatasaray, Milan ve Inter'de oynamış, son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
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