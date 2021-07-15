Kimisi firari, kimisi kripto para borsasına girdi! 2002 Dünya Kupası'nda oynayan milli futbolcularımız şimdi ne yapıyor?

A Milli Takımımız 2002 Dünya Kupası'nda beklentileri fazlasıyla karşıladı. Güney Kore'yi üçüncülük maçında 3-2 yenerek üçüncülüğe ulaştı. O yıl kadroda bulunan oyuncularımızın çoğu Süper Lig'den olmasına karşın, yurt dışında da forma giyen oyuncularımız vardı. Bugünlerde bu oyunculardan bazıları televizyon şovlarında yorumcu, bazıları antrenör, bazıları ise FETÖ soruşturması kapsamında firari konumunda.

EMRE AŞIK

Emre Aşık İstanbul'un üç büyük takımında da forma giymiş bir defans oyuncusuydu. Futbol hayatını Galatasaray'da sonlandırmıştı. Son günlerde, eski eşi Yağmur Sarnıç ile yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyor.

BÜLENT KORKMAZ

Tam 20 yıl Galatasaray forması giyen Bülent Korkmaz, milli takımda da vazgeçilmez bir savunma oyuncusuydu. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış, son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı.

ALPAY ÖZALAN

Alpay Özalan Altay, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aston Villa ve Köln gibi takımlarda forma giymiş bir defans oyuncusuydu. Şu anda AK Partimilletvekilliği görevini üstleniyor.

TUGAY KERİMOĞLU

Tugay Kerimoğlu, kariyerinde Galatasaray, Rangers ve Blackburn gibi takımlarda forma giymişti. Şu anda televizyon programlarında yorumculuk yapıyor.

HAKAN ŞÜKÜR

Galatasaray, Inter, Parma gibi takımlarda forma giymiş bir forvet oyuncusuydu. Bir dönem milletvekilliği yapsa da adı FETÖ soruşturmalarına karışınca yurt dışına firar etti.

HASAN ŞAŞ

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Hasan Şaş, aktif olarak yardımcı antrenörlük ve spor yorumculuğu yapıyor.

NİHAT KAHVECİ

Milli takımımızın golcülerinden Nihat Beşiktaş, Villarreal ve Real Sociedad formaları giymişti. Günümüzde spor yorumculuğu yapıyor.

ÜMİT ÖZAT

Fenerbahçe ve mili takımımızın en önemli defans oyuncularından Ümit Özat, son olarak Ankaraspor teknik direktörlüğü yapmıştı.

İLHAN MANSIZ

Beşiktaş'ta parlayan Mansız daha sonra Japonya ve Almanya'da forma giymişti. Geçtiğimiz yıllarda televizyon yarışmalarında gördüğümüz İlhan, bugünlerde spor ve kripto para borsasıyla ilgileniyor.

EMRE BELÖZOĞLU

Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan Emre, son olarak Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmıştı. Sezonun bitmesiyle istifasını veren Emre'ye Milli Takım yardımcı antrenörlüğü dahil birçok teklif yağıyor.

ÜMİT DAVALA

Galatasaray, Milan ve Inter'de oynamış, son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.



