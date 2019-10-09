Kimler grip aşısı olmalı? Gripten korunmak için ne yapmamız gerek? Griple nezle arasındaki fark nedir?

Nezle veya soğuk algınlığı; hapşırık, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, yüz ve alın bölgesinde dolgunluk hissi gibi belirtilerle ortaya çıkan üst solunum yollarının viral enfeksiyon hastalığıdır. Erişkinlerde genelde ateş görülmez. Bir hafta sonra şikayetler azalır.

GRİP NEZLEDEN DAHA AĞIR SEYREDER

Grip daha ağır şikayet ve bulgularla seyreden bir enfeksiyondur. Hastalarda ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, öksürük gibi şikayetler vardır. Yine grip infeksiyonunda boğaz ağrısı, nezle, burun akıntısı veya tıkanıklığı gibi bulgular da görülebilir. Gribal enfeksiyonlarda korkulan tablo hastalarda sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre gibi komplikasyonların ortaya çıkmasıdır.

ANTİBİYOTİKLER FAYDALI MI?

Antibiyotikler viral enfeksiyonlarda etkili değildir. Kullanılmasının bir yararı yoktur. Antibiyotiklere grip enfeksiyonunda eğe bakteri kaynaklı durumlar (sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre gibi) eklenmişse faydalı olur ve kullanılmalıdır. Gribin tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücüler, bol sıvı alımı ve yatak istirahati şikayetlerin azalmasında yardımcı olur.