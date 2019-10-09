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Kimler grip aşısı olmalı? Gripten korunmak için ne yapmamız gerek? Griple nezle arasındaki fark nedir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 09.10.2019 07:51 | Son Güncelleme

Havalar iyice soğudu, grip mevsimi geldi çattı. Alınan basit önlemler ve aşılar ile aslında gripten korunmak mümkün. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu kışı grip olmadan geçirmenin yollarını anlattı.

Kimler grip aşısı olmalı? Gripten korunmak için ne yapmamız gerek? Griple nezle arasındaki fark nedir?

Nezle veya soğuk algınlığı; hapşırık, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, yüz ve alın bölgesinde dolgunluk hissi gibi belirtilerle ortaya çıkan üst solunum yollarının viral enfeksiyon hastalığıdır. Erişkinlerde genelde ateş görülmez. Bir hafta sonra şikayetler azalır.

GRİP NEZLEDEN DAHA AĞIR SEYREDER

Grip daha ağır şikayet ve bulgularla seyreden bir enfeksiyondur. Hastalarda ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, öksürük gibi şikayetler vardır. Yine grip infeksiyonunda boğaz ağrısı, nezle, burun akıntısı veya tıkanıklığı gibi bulgular da görülebilir. Gribal enfeksiyonlarda korkulan tablo hastalarda sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre gibi komplikasyonların ortaya çıkmasıdır.

ANTİBİYOTİKLER FAYDALI MI?

Antibiyotikler viral enfeksiyonlarda etkili değildir. Kullanılmasının bir yararı yoktur. Antibiyotiklere grip enfeksiyonunda eğe bakteri kaynaklı durumlar (sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre gibi) eklenmişse faydalı olur ve kullanılmalıdır. Gribin tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücüler, bol sıvı alımı ve yatak istirahati şikayetlerin azalmasında yardımcı olur.

ÖNCELİKLE KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

-65 yaş ve üstündeki kişiler.

-Kronik hastalığı olan kişiler: Diyabet, kronik kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik karaciğer, böbrek hastalığı olanlar

-Kanser, organ ve kemik iliği nakli yapılan bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler ve bu hastalara bakım veren kişiler,

-Hastanelerde çalışan doktor, hemşire, hastabakıcılar; kreş ve huzurevleri çalışanları.

-Yüksek risk grubundaki kişilerle yakın temasta olan kişiler

Grip aşısının ekim-kasım ayında yapılması önerilmekle birlikte enfeksiyonun görüldüğü tüm kış ayları boyunca aşılanmamış kişiler aşılanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
grip GRİP AŞISI sağlık

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