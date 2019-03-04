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Kimlik göstermeyen bu mahalleye giremiyor!

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GÜNDEM  | 04.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu satışının merkezi haline gelen, polisin sık sık şafak vakti operasyon yaptığı "Cono aşireti" mensuplarının yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi artık 24 saat polisler tarafından karadan ve havadan drone ile kontrol edilirken, mahalleye gelen herkes kimlik kontrolünden geçirilip, aranmadan içeri alınmıyor.

Kimlik göstermeyen bu mahalleye giremiyor!

Merkez Yüreğir ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin iki sokağında yaşayan ve "Cono aşireti" olarak bilinen şahıslara yönelik uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek yıllardır polis şafak vakti sürekli operasyon gerçekleştiriyor. Ancak buna rağmen bazı aşiret mensubu şahısların uyuşturucu satışı yaptığı öne sürüldü. Ayrıca uyuşturucu bağımlılarının mahalleye gelerek burada eroini alıp aynı yerde kullanarak mahalleden ayrıldıkları tespit edildi. Bu durumdan şikayetçi olan mahalleli, polise ihbarlarda bulunmaya başladı.

Göreve geldikten sonra Adana'da öncelikli hedefinin uyuşturucu olduğunu belirten Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bu durumun ortadan kaldırılması için harekete geçti. Aktaş, Cono aşiretine mensup şahısların uyuşturucu satışının önüne geçmek, gençlerin zehirlenmesini önlemek amacıyla mahalleyi abluka altına aldırdı.

KİMLİK GÖSTERMEYEN MAHALLEYE ALINMIYOR

Talimat üzerine polis, Ulubatlı Hasan Mahallesini dört koldan çevirdi. Polis merkezi, çevik kuvvet ve narkotik ekipleri mahallede artık kuş uçurtmuyor. Polisler Cono aşiretinin bulunduğu evlere giden bütün yollara ve sokak başlarına arama noktaları kurdu. Mahalleye gelen herkesin polis kimlik kartını alıp Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıyor. Ayrıca mahalleye gelen herkes üst araması yapıldıktan sonra Cono aşireti mensuplarının yaşadığı sokağa girebiliyor. Özellikle aşirete mensup şahısların giriş çıkışları sürekli takip edilip, hem dışarı çıkarken hem de içeri girerken aranıyorlar. Polis şahısların evden çıktığında arama yaparak uyuşturucu çıkışını, geri gelirken de arama yaparken uyuşturucu girişini önlemeyi amaçlıyor.

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POLİS HEM KARADAN HEM AHVADAN TAKİP EDİYOR

Bu arada polis mahalleyi gece-gündüz 7 gün 24 saat ablukaya alırken, bütün ihtimalleri de değerlendiriyor. Karadan polisler arama ve takip yaparken havadan da drone ile Cono aşireti üyeleri takip ediliyor. Drone ile polis kontrolü dışında sokağa girenler tek tek tespit edilip ekiplere haber veriliyor. Ayrıca drone ile evlerde bir hareketlilik olup olmadığı, satış yapılıp yapılmadığı da anbean takip ediliyor.

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POLİS ÇOCUKLARA ŞEKER DAĞITIP OYUNLAR OYNADI

Polis mahalleyi ablukaya alırken, sadece kimlik kontrolü ve arama da yapmıyor. Bunun dışında aşirete mensup çocuklarla da yakından ilgileniyor. Bu çocukların da anne ve babaları gibi suça karışmaması için onlarla sohbet edip uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğu anlatılıyor. Polis uyuşturucu uyarısının yanı sıra çocuklara şeker dağıtıp onlarla oyun da oynadı. Polislerin kendileriyle yakından ilgilendiğini gören çocuklar çok mutlu oldu.

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MAHALLELİ: POLİS HİÇ GİTMESİN BURADA KALSIN

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan vatandaşlar da polisin kimlik kontrolü yapması, giriş çıkışlarda arama yapmasından çok memnun olduklarını belirterek, "Burada uyuşturucu satıyorlar, gençler zehirleniyor. Ama polis geldiğinden bu yana kimse uyuşturucu satamıyor. Polisin gelmesi çok iyi oldu. Polisin başımızın üzerinde yeri var. Polisler buradan hiç gitmesin" dedi.
Polisin Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki uyuşturucuyla mücadelesinin bir süre daha böyle devam edeceği öğrenildi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kadınlar şeyinde 1 kilo uyuşturucu taşır.Dedektör ile uyuşturucu araması yapan zihniyeti teprik ederim.
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