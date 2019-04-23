Mynet Trend

Kimse bu işe yaradığını bilmiyordu! Bağcığın üstüne...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 23.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

Gün içerisinde yaşadığınız o kadar stres içine bir de ayakkabı bağcığınız eklenmesin. Bakın sabah evden çıkmadan ne yaparsanız tüm gün rahat edersiniz...

Kimse bu işe yaradığını bilmiyordu! Bağcığın üstüne...

Ufak bir problem gibi görünse de gün içerisinde bağladığınız bağcığın çözülmesi sizi bir hayli sıkıntılı duruma sokabilir. Siz fark etmeden yürümeye devam edip, düşebilirsiniz mesela. Bazen de ayakkabının bağcıkları kaygan kumaştan olduğu için ne kadar sıkı bağlarsanız bağlayın yine kendi özgürlüğünü ilan edebiliyor.

İşte tehlike olarak görülmeyen ama kötü sonuçlanabilecek talihsiz olaylardan birini ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz kesim çözüm...

AYAKKABI BAĞCIKLARI NEDEN KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLÜYOR

Normal koşullarda ayakkabı bağcığınıza attığınız düğüm, merkezindeki sürtünme sayesinde olduğu gibi kalır. Hatta ilmekler ne kadar çok birbirine dolanmışsa düğüm de o kadar sağlam olur. Çünkü oluşan her bağ sürtünmeyi artırır.

Ancak koşu ya da hızlı yürüyüş esnasında ayağın yere aniden çarpması düğümün merkezine bir kuvvet uygulanmasına neden oluyor ve bir ivme oluşturuyor. Bu ivme, bağcıklar her adımda ileri geri hareket ederken sanki görünmez bir el gibi bağcıkları iki yandan çekiştiriyor. Sonunda öyle bir an geliyor ki oluşan ivme sürtünmeye galip geliyor ve düğüm bir anda çözülüveriyor.

Ayakkabı bağcığının çözülüp sizi ya da çocuğunuzu tehlikeye atmaması için çok kolay bir yöntem var: Dudak koruyucu kullanmak!

tie-shoe-chapstick-today-teaser-171002-03_copy.1000;563;7;70;5

DUDAK KORUYUCU KULLANIN!

Ayakkabı bağcığınızı düğüm yapmak üzere birbirinin üzerine aldığınızda düğümü atacağınız yere dudak koruyucu sürün. Dudak koruyucusu kayganlığıyla daha da sıkı bir düğüm atılmasını sağlayacak ve bağcığınız açılmayacak.

PARTNEREmilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!Emilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!
Uzmanlar açıkladı: Eğer ayrı yataklarda yatıyorsanız...Uzmanlar açıkladı: Eğer ayrı yataklarda yatıyorsanız...
Çocuklar, yağmurda ıslanan köpeği montla ısıttıÇocuklar, yağmurda ıslanan köpeği montla ısıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağcıkların çözülmemesi için dudak nemlendirici ne işe yarar dudak nemlendiricisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Cinsel organıyla gol attı

Cinsel organıyla gol attı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Müge Anlı'ya katılan zanlı cinayetin korkunç detaylarını anlattı

Müge Anlı'ya katılan zanlı cinayetin korkunç detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar açıkladı: Eğer ayrı yataklarda yatıyorsanız...

Uzmanlar açıkladı: Eğer ayrı yataklarda yatıyorsanız...

Çocuklar, yağmurda ıslanan köpeği montla ısıttı

Çocuklar, yağmurda ıslanan köpeği montla ısıttı

Dilan'ın katilinden tüyler ürperten mesaj!

Dilan'ın katilinden tüyler ürperten mesaj!

Tanrı Dağları'nda uluduğu video ile gündem olan Enginyurt'tan çok sert sözler

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

60 yıldır aradığı kardeşlerine Esra Erol'un programında kavuştu!

60 yıldır arıyordu! Esra Erol'da ağlatan kavuşma

Mühendisler buldu! Uçağın motorunda uyuya kalmış

Mühendisler buldu! Uçağın motorunda uyuya kalmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.