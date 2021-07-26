Kimse bunu beklemiyordu! Merve Boluğur bomba gibi bir projeyle dönüyor

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, henüz çok gençken "Acemi Cadı" dizisinde başrol oynadı ve izleyicinin gönlüne taht kurdu. Birkaç yıl sonra, dönemin star fabrikası dizisi "Küçük Sırlar" ile ekrana geldiğinde ise eski halinden eser yoktu. "Acemi Cadı"nın sempatik güzeli bu kez fettan bir karaktere dönüştü. Bu sayede sivrilen ve yeniden zirveye çıkan Merve Boluğur, o dönemde ratingleri düşen "Kuzey Güney"e kurtarıcı olarak, fenomen dizi "Muhteşem Yüzyıl"a ile çok merak edilen Nurbanu Sultan karakteriyle girdi. Herkes onun çok önemli bir yıldız olduğu konusunda hemfikirdi. Ama ne olduysa oldu, dört yıl önce oynadığı "İçimdeki Fırtına" dizisinden sonra hiçbir projede rol almadı. Reklam yüzü olmayı da bırakıp kendi çıkardığı kozmetik markasına yoğunlaştı. Son olarak, bir YouTube kanalı açıp kendi yazdığı skeçleri oynadı. Yetmedi, bir sektöre daha adım atmaya karar verdi.

Gençlere şans verecekmiş

Merve Boluğur, bu yılın başlarında iki şarkı hazırladığını ve çok yakında klip çekeceğini duyurarak herkesi şok etti. Ama bu haberin devamı gelmedi. Ünlü oyuncunun maddi sıkıntılarla boğuştuğu ve projeyi askıya aldığı konuşuluyordu.

Nihayet, dün akşam Merve Boluğur'un şarkıcı olma planlarına dair bir haber geldi. "Sözlerini yazdım. Senaryom da hazır. İyi bir ekiple çekeceğim. Genç yeteneklere şans vermek istiyorum ekipte." diyen ünlü oyuncu, yakında yeni klibiyle döneceğinin sinyalini verdi.

