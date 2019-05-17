Kimse durduramıyor! Sosyal medyada herkes yapmaya başladı

İnsanların eğlence uğruna neler yapıyor, inanamazsınız! Çoğu kişiye garip gelen birçok şey yine çoğu kişinin en büyük keyiflerinden biri haline geliyor hele ki bu hareket sosyal medyada trend oluyorsa.

Daha önceleri viral olan ve herkes tarafından yapılmaya başlanan birçok hareket var: Bebeklerin suratına peynir atmak, buzlu su ile meydan okumalar gerçekleştirmek, şarkıcı Drake ile çıkan Kiki dansı... Bunlar gibi daha birçok şey bir kişi tarafından başlıyor ve tüm dünyaya yayılıyor. Şimdi onlara yeni bir şey daha eklendi.

Sosyal medyada insanlar üstü delikli plastik terliklerinin (Crocs'larının) içine tıraş köpüğü sıkıyor ve ayaklarını içine sokuyor. Onlara göre bunun eğlenceli kısmı ayağını terliğin içine soktuğunda terliğin üstündeki deliklerden köpüğün fışkırması.

Birkaç sosyal medya videosundan sonra viral haline gelen bu hareketi yapanlar, çok eğlendiğini dile getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?



