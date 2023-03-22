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Kimya Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

13.03.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatla iç içe olan kimya bilimi öğrencilere öğretilmesi gereken bir derstir. Kullandığımız eşyalar, giydiğimiz kıyafetler, kozmetik ürünleri, temel gıda, temel barınma eşyaları ve temizleyiciler kimya bilimi sayesinde üretilir. Bu yüzden Kimya Öğretmenliği bölümü hayatla iç içe olması sebebiyle oldukça önem taşıyan bir bölümdür. Peki, Kimya Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Kimya Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kamu ya da özel kurumlara bağlı okullarda, dershanelerde veya herhangi bir eğitim kurumunda öğrencilere kimya bilimi ile ilgili ders verebilen ve yeterli eğitimi almış kişilere Kimya Öğretmeni denir. Kimya ile ilgili kavramları, kuramları, hipotezleri ve prensipleri ders disiplinleriyle birleştirip müfredat çerçevesinde ve öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak anlatılmasını sağlarlar. Tercih etmeyi düşünen öğrencilerin sıklıkla aklına takılan iş imkânı var mıdır, nerelerde çalışabilirim, gereklilikleri nedir, kaç yıllık bir bölümdür gibi sorularını yanıt bulmak için internette araştırdıkları görülmektedir.

Kimya Öğretmenliği Bölümü nedir?

Kimya Öğretmenliği Bölümü sıklıkla tercih edilen öğretmenlik branşlarından biridir. Öğrencilere dersi sevdirmek ve benimsemelerini sağlamak adına çeşitli metotlar ve yöntemler kullanılabilir. Bunlar öğrencileri derse teşvik ederken başarılı olmalarını da sağlayabilir. Öğretmenlik, YKS sınavına giren öğrenciler arasında sıkça tercih edilen bir bölümdür. Özel ve devlet üniversitelerinin her ikisinde de bulunan bir bölümdür.

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Öğretmenlik kendi içinde birden çok branşa ayrılır. Bunlardan biri de Kimya Öğretmenliğidir. Kimya Öğretmenliği bütün öğretmenlik branşlarında bulunan eğitim psikolojisi ve ölçme değerlendirme dışında kendi içinde atom ve molekül yapısı, analitik ve organik kimya, genel kimya, kimyada matematiksel hesaplar gibi konuları içerir. Kimya Öğretmenliği Bölümü öğrenim dili Türkçe ya da İngilizce olabilir. Bu seçim üniversiteler arasında farklılıklar gösterebilir. Kimya öğretmenlerinin bütün öğretmenlerin yapması gerektiği öğrencilerin ders dışı eğitim çalışmalara katılarak yeteneklerini arttırmak görevi dışında birçok görevleri bulunmaktadır. Bunlar çoğunlukla kimya bilimini yakından ilgilendiren konular ve başlıklarıdır:

  • Kimya laboratuvarlarının düzeninden ve güvenliğinden sorumlu olmak.
  • Öğrencilere deneyler hazırlamak ve katılmalarını sağlamak.
  • MEB tarafından belirlenen dersin müfredatına uygun konuları öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine uygun biçimde anlatmak.
  • Öğrencilere kimya bilimi ile ilgili bakış açıları ve beceriler kazandırmak.
  • Öğrencilerin okul içindeki başarılarını değerlendirerek okul idaresi ve veliye bilgilendirme yapmak.
  • Öğrencilerin ders içindeki başarısını arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.
  • Kimya bilimi ile ilgili gelişmeleri ve yeni çalışmaları yakından takip etmek.
  • İşlenen konular ile ilgili ödevler vererek konuların pekişmesini sağlamak.
  • Öğrenciler ile birebir iletişim kurarak sorunlarını, eksiklerini öğrenmek ve yardımcı olmak.
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Kimya Öğretmenliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Ülkemizde kimya öğretmenliği bölümü birçok şehirde ve üniversitede bulunur. Kimya Öğretmenliği Bölümü lisans seviyesindedir ve 4 yıllık bir bölümdür. Bu bölümü okuyan öğrenciler 8 dönem boyunca pratik ve teorik bir sürü ders görürler. Laboratuvarda da deneyler yaparak aldıkları dersleri pekiştirip daha donanımlı bireyler hâline gelirler. Öğrenim programları üniversiteler arasında ufak farklılıkları gösterebileceği gibi genel hatlarıyla aynıdır. Kimya Öğretmenliği okuyan öğrencilerin, öğrenim programlarında teorik derslerin dışında uygulamalı dersler ve staj da bulunur. Kimya Öğretmenliği Bölümü dersleri şunlardır:

  • Genel kimya
  • Genel matematik
  • Genel fizik
  • Kimyada matematiksel yöntemler
  • Organik kimya
  • Atom ve molekül yapısı
  • Enstrümantal kimya
  • Çekirdek kimyası
  • Analitik kimya
  • Organik kimya laboratuvarı
  • Eğitim psikolojisi ve ölçme değerlendirme

Bölüm dersleri yukarıdaki gibi branşa özel ve bütün öğretmenlik branşlarında ortak bulunan konuları içerir. Bölümü okuyan öğrenciler zorunlu almaları gereken dersler dışında seçmeli dersler de alabilir. Bu dersler üniversitelerin kendi belirlediği dersler olabilir ve seçimi öğrenciye bırakılır. Bölümü bitirmek ve diplomayı almak için yukarıda belirtilen dersleri ve stajları başarıyla tamamlamak gerekir. Dersleri ve stajı başarıyla tamamlayan öğrenciler Kimya Öğretmenliği lisans diploması alır. Mezun bireyler bu diploma ile çeşitli eğitim kurumlarında kimya öğretmeni olarak çalışmaya ve ders vermeye başlayabilir.

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Kimya Öğretmenliği mezunları ne iş yapar?

Sınav sonrası bölüm tercihi yapılırken araştırılması gereken bir diğer konu iş imkânının nasıl olduğudur. Yelpazesi geniş ve iş olanağı fazla bölümler sıklıkla tercih edilir. Kimya Öğretmenliği mezunları iş imkânları geniştir. Kimya öğretmeni olmak için bir lisans programının Kimya Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak gerekir. Ayrıca Kimya Bölümü okuduktan sonra pedagojik formasyon ya da Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayarak da kimya öğretmenliği yapılabilir.

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Kimya Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır?

Kimya Öğretmenliği lisans bölümünden mezun olduktan sonra KPSS sınavında başarılı olunduğu taktirde devlet okulunda işe başlanabilir. Özel kurumlarda çeşitli mülakatlardan sonra çalışmaya başlanabilir ya da öğrencilere özel ders verilebilir. Kimya Öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır. Ortaokuldan itibaren kimya dersinin öğrencilere öğretilmeye başlanması sebebiyle bütün eğitim kurumları kimya öğretmenine ihtiyaç duyarlar. Özel eğitim kurumlarında da bir sürü kimya öğretmeni çalışır ve öğrencilere ders verir.

Kimya Öğretmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunmaktadır. Devlet okullarında işe başlayabilmek için KPSS sınavına girmek gerekir. Sınavdan yeterli puanı aldıktan sonra devlet okullarında işe başlanabilir. Tüm bunların yanında öğrencilere özel ders vermek de bir seçenektir. Eksikleri olduğunu düşünen ya da kendini geliştirmek isteyen öğrencilere okul dışında özel ders de verilebilir. Özel ders verirken öğrenciye anlatılacak konular yine müfredata uygun, yaşına ve seviyesine anlatılmasına dikkat edilmelidir.

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Kimya Öğretmenliği

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