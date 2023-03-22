Kamu Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kamu Yönetimi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kamu Yönetimi Bölümünün en temel amacı kamu yönetiminde çalışacak olan uzman personeller yetiştirmek, kamusal yönetimin idare edilmesine katkı sağlamak ve eğitim gören öğrencilere yönetim becerisi kazandırmaktır. Kamu Yönetimi okuyacak olan öğrencilerin mezun olunca yapacakları işi ve bölümün asıl amacının ne olduğunu bilmesi oldukça önemlidir. Konuya ilgili olan öğrencilerin severek okuyacakları ve mesleklerini de severek yapacakları bölümde oldukça geniş bir alanda iş imkânı bulunur. Hem kamu kurum ve kuruluşlarda hem de özel sektörde pek çok alanda iş olanağı bulunan bölümde ayrıca yükselme ihtimali de oldukça fazladır.

Kamu Yönetimi Bölümü nedir?

Kamu yönetimi, hükûmetlere ait olan karar mekanizmalarının nasıl çalıştığına dair halka bilgi vermek ve alınan kararların yerine getirilmesi aşamalarında ihtiyaç duyulan projelerin yönetim aşamalarında çalışma yapmak olarak adlandırılır. Bu kararlar ekonomik, idari ve siyasi alanların hepsinde olabilir. Ayrıca siyaset biliminin bir alt dalı olarak da bilinen kamu yönetimi gerek devlet gerekse kamunun çıkarlarına uygun olan kararların alınmasını hedefler. Kamu Yönetimi Bölümünün amaçlarından biri de kamu politikalarını belirleyebilecek ve bunları takip edebilecek uzman kişiler yetiştirmektir. Ülkelerin hepsinin hem siyasal hem de sosyal alanda kamu yönetimi uzmanlarına ihtiyacı vardır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler devletin idari kadrolarında da görev alıp topluma hizmet edebilir.

Kamu Yönetim Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Kamu Yönetimi Bölümünü okuyabilmek için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini kazanmak gerekir. Üniversitelerin taban puanları her yıl değişiklik gösterir. Ayrıca Kamu Yönetimi bölümünü Açık Öğretim fakültelerinde de okuyabilmek mümkündür. Kamu Yönetimi Bölümü 4 yıllık bir lisans eğitim programıdır. Fakat bazı üniversitelerde hazırlık okumak da zorunlu olduğundan dolayı 5 yıl olarak okutulur. Hazırlık okumak isteyen öğrenciler muafiyet sınavına girip bu sınavdan yüksek bir puan almalıdır. Böylece hazırlık sınıfında muaf olabilir ve bölümü 4 yıllık bir süreyle okuyabilirler.

Ülkemizde pek çok üniversitede Kamu Yönetimi Bölümünün dili Türkçedir. Ancak bazı üniversiteler eğitimi İngilizce olarak verirler. Öğrenciler tercihlerini puanlarına göre istedikleri yönde yapabilme özgürlüğüne sahiptirler. Eşit ağırlık puan türüyle girilebilen bölümde 8 dönem boyunca öğrenciler pek çok dersten sorumlu olurlar. Kamu Yönetimi bölüm dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Hukuk

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Psiklojisi

Felsefe

Medya

Sivil Toplum

Avrupa'da Çok Kültürlülük

Demokraside Siyasal Partiler ve Oy Verme Sistemleri

İktisat

Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Toplum İlişkileri

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Siyasi Düşünceler Tarihi

Mesleki Sorumluluk ve Etik

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Ticaret Hukuku

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Bunlar ve benzeri birçok dersten sorumlu olan öğrenciler 8 dönemlik eğitim hayatlarında dersleri başarılı bir şekilde bitirdikten sonra Kamu Yönetimi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Kamu Yönetimi mezunları ne iş yapar?

Kamu Yönetimi Bölümü mezunları hükûmetlerin üretmiş ve aynı zamanda yürürlüğe koymayı amaçlamış olan projelerin halka açıklamalarını sağlarlar. Kamu Yönetimi mezunları bir nevi halk ve hükûmet arasında köprü görevi görürler. Hükûmet görevlerini yerine getirecek olan kadrolarda istihdam edilen mezunlar pek çok görevi üstlenebilirler. Ülkemizde hemen hemen bütün il merkezlerinde üniversiteler bulunur. Bu üniversitelerin çoğunluğunda da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mevcuttur. Bu fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan bireyleri ülkenin pek çok kamu kurumunda görev alabilir.

Kamu Yönetimi mezunları iş olanakları nedir?

Hem çalışma alanları hem de kazanç durumları göz önünde bulundurulduğu zaman Kamu Yönetimi tercih edilebilir bölümler arasında yer alır. Ayrıca Kamu Yönetimi bölümü vali, kaymakam, danışmanlık görevi yapmayı seven ve iletişim yönü kuvvetli olan bireylerin okuyabileceği bölümler arasında yer alır. Özellikle devlet kurumlarında çalışmak isteyen kişiler bu bölümü tercih edebilir ve gerekli olan sınavlardan alınan iyi bir puan sonucunda pek çok devlet kurumunda görev yapabilir. Kamu Yönetimi mezunları iş olanakları arasında şu görevler bulunur;

Kaymakam

İdari Hâkim

Müfettiş

Denetçi

Kamu Politikası Uzmanı

İdari Memur

Bölge İdare Mahkemelerinde Hâkimlik

Siyasi Danışman

Kamu Görevlisi

Vali ve Vali Yardımcıları

İnsan Kaynakları Birimlerinde Yönetici

Şehir Müdürlükleri

Nüfus Müdürlüklerinde İdarecilikler

Kamu Yönetimi mezunları nerelerde çalışır?

Kamu yöneticileri hükûmetin her kademesinde çalışabilen kamu dairelerinde ve ajanslarında iş imkânları olan kamu görevlileridir. Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığında da memur olarak çalışabilen Kamu Yönetimi mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça geniş bir alanı kapsar. Kamu Yönetimi mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek geçerli bir puan almalıdır. KPSS sınavıyla atanabilen bölüm mezunları aldıkları yüksek puanlar sayesinde yüksek işlerde görev alma imkânına sahip olurlar.

Bölge ve idare Mahkemelerinde idari hâkimlik ve özel bankalarda üst düzey yöneticilik yapma imkânları da bulunan Kamu Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Gerek kamu gerekse özel sektörde Kamu Yönetimi mezunları nerelerde çalışır şu şekilde sıralanabilir: