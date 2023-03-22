Kore Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü özellikle meraklıları ve ilgilileri için okuması en eğlenceli bölümlerden biridir. Bu bölümü okuyacak olan öğrencilerin aynı zaman Kore kültürünü de yakından tanıma olanakları bulunur. Kore dili, kültürü ve edebiyatı ile ilgili konular içeren bölümde aynı zamanda Kore dilinin diğer dillerle olan ortak yönleri konusunda da eğitim verilir. Ülkemizde özellikle son yıllarda gençlerin ilgisini çeken bu bölüm gittikçe kontenjanı artan bölümler arasında yer alır. Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünü okumak isteyen kişilerin öncelikle bu dile ve kültüre meraklı olmaları gerekir.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü nedir?

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kore dilini sentaktik, morfolojik ve etimolojik olarak öğreten ve edebî metinlerini inceleme ve şerh yoluyla gösteren bölümdür. Bu bölümün en temel amacı Kore dili ve edebiyatını, en etkili ve en iyi şekilde öğretmek ve bu bölümde okuyan öğrencilerin Kore dili hakkında bilgili ve donanımlı olmalarını sağlamaktır. Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilerin gerek eğitim sektörüne gerekse öğrencilerine faydalı birer birey olmaları beklenir.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler hem öğrenmeyi ve öğretmeyi seven hem de Kore dili ve edebiyatına karşı ilgili olan kişiler olmalıdır. Ayrıca öğretme isteği olan ve öğrenciler ile iletişim kurabilecek sorumluluk sahibi olmaları da bu bölümü tercih edeceklerde aranan şartlar arasında bulunur. Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler bu bölümü tercih etmeden önce bazı konularda araştırmalar yaparlar. Bunlardan biri de "Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim süresi kaç yıl?" konusudur. Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık bir lisans eğitim programıdır. Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler sınava mutlaka dil kategorisinden girmeli ve bu kategoride gerekli olan puanı almalıdır.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölüm dersleri nedir?

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel amaçları arasında öğrencilere Kore dilini öğretmek ve aynı zamanda Kore hakkında detaylı bilgi edinmesini sağlamak bulunur. Bu bölüm aynı zamanda öğrencilere Kore dilini de öğreten bir bölümdür. Kore dilini öğrenmek isteyenler de bu bölümü tercih edebilir. Koreceyi yakından öğrenmek ve Kore kültürüne hâkim olmak amacıyla oluşturulan bir akademik disiplin olan bu bölümde öğrencilere etkin bir şekilde Kore kültürü yansıtılır.

Bu bölümü okuyan öğrenciler Kore kültürü ve dili hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi olurlar. Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenciler 8 dönem boyunca Kore dili ve edebiyatı hakkında ve öğretmenlik mesleği ile ilgili birçok bilgi sahibi olurlar. Bu kapsamda bilgi sahibi olabilecekleri pek çok ders ile karşı karşıya gelirler. Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Dil Bilgisine Giriş

Kore Kültürü

Kore Konuşma Dili

Söz Dizilimi

Kore'nin Tarihi

Temel Ses Bilgisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Cümle Kalıpları

Anlatım Yazılı

Tümce Kalıpları

Kore Tarihi

Kore Kültürü ve Felsefesi

Çağdaş Kore Edebiyatı

Eski Çağ Kore Edebiyatı

En başta bu dersler olmak üzere öğrenciler 4 yıl 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Tüm bu dersleri başarı ile bitirdikleri takdirde Kore Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Kore Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Kore Dili ve Edebiyatı mezunu olan kişilerin meslek hayatları içindeki ana görevleri çalışmış oldukları eğitim kurumlarında öğrencilere Kore dilini en şekilde öğretip aktarmak olmalıdır. Farklı kurum ve kuruluşlarda iş imkânlarına sahip olan bölüm mezunlarının genel anlamda görevleri şunlardır: Korecenin yanı sıra Kore tarihini, Kore kültürünü ve Kore klasik ve modern edebiyatını da öğrendiklerinden dolayı bu alanlarda yazılmış olan önemli kaynakları da inceler ve bu alanlarda araştırmalar yaparlar. Bunların tanıtılmasını sağlayan mezunlar aynı zamanda iki ülke arasında köprü görevi gören kişilerdir. Diğer bölümlere göre daha az mezun veren bir bölüm olduğundan dolayı mezunların kendilerini iyi geliştirdikleri takdirde kolay bir şekilde iş bulabilirler. Bu bağlamda bölüm mezunların iş olanakları mezun sayısı az olduğundan dolayı oldukça yüksektir.

Kore kültürünü merak edenlere Kore kültürünü tanıtabilen mezunlar, dış ilişkilerin sağlanması sırasında önemli ve etkin bir role sahip olurlar. Kore Dili ve Edebiyatı mezunları iş imkânları arasında yabancı dil kurslarında eğitmenlik yapabilme imkânı da bulunur. Ayrıca formasyon alarak özel okullarda öğretmenlik de yapabilen mezunlar Kore konsolosluğunda da çalışabilir. Fakat Kore konsolosluğunda çalışabilmek için öncelikle konsolosluğun sınavına girilmesi gerekir. Kore Dili ve Edebiyatı mezunları eğer isterlerse yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayıp üniversitelerde öğretim görevlisi olabilme imkânına da sahip olurlar.

Kore Dili ve Edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Kore Dili ve Edebiyatı Bölüm mezunlarının çalışma alanları genellikle eğitim kurumlarıdır. Bölüm mezunlarının gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse özel sektöre bağlı olan kuruluşlarında ve gerekse işletmelerde çalışma imkânları bulunur. Kore Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları arasında öğretmenlik dışında büyükelçilik ve konsolosluk da yer alır. Bunun için bazı gerekli sınavlar vardır. Ayrıca iyi seviyede bir İngilizce bilmek de bu alanlarda çalışmak isteyenler için olmazsa olmaz bir konudur.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları genellikle çeviri ofislerinde çalışırlar. Özel şirketler ya da çeviri bürolarında Türkçe - Korece ya da Korece - Türkçe çeviri yapma imkânları olan mezunların kitap, bildiri, alt yazı ve makale gibi pek çok yazılı metin çeviriciliği ve editörlüğü de yapabilir. Kore Dili ve Edebiyatı mezunları ülkemizde özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde ilgi gören dizi ve filmler için dublaj ve çevirilerine yapabilirler.

Kore Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları arasında hem ülkemizde hem de Güney Kore'de çeşitli şirketlerde de iş imkânları vardır. Özellikle yurt dışında çalışmak istemeyen kişiler Güney Kore ile ortak iş yapan Türk firmalarında da çalışabilirler. Çevirmen ve editör olarak çalışabilen mezunların, üniversiteden çok iyi bir derecede eğitimini tamamlamaları gerekir. Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olanlar yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen olarak görev yapabilirler. Ayrıca Kore Dili ve Edebiyatı Bölüm mezunları Türk üniversiteleri dışında Güney Kore'de olan üniversitelerde öğretim üyesi görevinde de çalışabilir. Bunun için de yine yeterli seviyede İngilizce bilgisi şarttır.



