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Jeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

13.03.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeoloji Mühendisliği toprağı, yer altı sularını ve çeşitli koşulları ve teknik, bilimsel analizlerini yapan meslek dalıdır. Üniversite tercihi sırasında bölümler ve iş imkânları detaylı olarak araştırılır ve bilgi sahibi olunur. Jeoloji Mühendisi olmak isteyen kişiler bu alanda araştırmalar yaparak tercihte bulunabilir. En sık araştırılan konulardan biri de Jeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar konusudur. Peki, Jeoloji Mühendislerinin iş olanakları nelerdir?

Jeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mühendislik en çok tercih edilen üniversite bölümleri arasında yer alır. Farklı alanlarda uzman mühendisler bu bölümlerden mezun olur. Jeoloji Mühendisliği yer altı, toprak, madencilik ve petrol gibi alanlarda uzmanlaşan ve bu konularla ilgili dallarda görev alacak donanımlı bireyler yetiştiren mühendislik dalıdır. Yer bilimi ile ilgili çalışmalar yürüten bu bölümün geniş bir çalışma alanı vardır. Jeoloji Mühendisliği bölümü oldukça köklü tarihe sahip bölümlerden biridir. 4 yıllık bir lisans bölümü olan Jeoloji Mühendisliğine sayısal puan türünden tercih yapılır. Pek çok çalışma alanı bulunan bu bölüm özel ve devlet üniversitelerinde Mühendislik Fakültesinde yer alır. Mezun olan kişiler Jeoloji Mühendisi olur ve farklı alanlarda çalışmaya başlayabilir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü nedir?

Jeoloji Mühendisliği Bölümü en sık araştırılan ve merak edilen mühendislik dalları arasında yer alır. Bu bölümün hangi alanları kapsadığı, ders içerikleri ve çalışma alanları merak edilir. Bu bölümün ne olduğu anlaşılması için ilk olarak jeolojinin tanımı bilinmelidir. Yer bilimi olarak da adlandırılan jeolojinin temel inceleme konusu dünya ve yerkürenin üzerinde yaşandığı dış kabuğunu oluşturan katı maddesi taş küredir. Taş kürenin içeriğini, yapısını, tarihini, fiziksel özelliklerini ve yer kabuğunun şekillenme sürecinin incelendiği bilim dalı jeolojidir.

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Yeryüzü ve taş küre ile alakalı geçmişten günümüze araştırmalar yapılarak verilerin incelenmesi dünyanın oluşumunu ve yeryüzü şekillerinin anlaşılmasına da yardımcı olur. Jeoloji Mühendisliği bölümü de bu çalışmaları yürütecek, araştırmalar yapacak ve süreçlerde aktif rol alacak donanımlı bireyler yetiştiren üniversite alanıdır. Öğrenciler mezuniyetin ardından maden, petrol, inşaat sahaları, jeotermal kaynaklar ve barajlar gibi pek çok alanda aktif görev alabilir. Öğrenim dilinin Türkçe ve İngilizce olduğu farklı üniversitelerde dil seviyesine göre eğitim görülebilir. Jeoloji mühendislerinin aldıkları eğitim ışığında yaptıkları işler şu şekilde tanımlanabilir:

  • Jeotermal enerji kaynaklarını teknik ve bilimsel yöntemler ile araştırmak ve potansiyelini belirleyerek kullanıma hazır hâle getirmek
  • Yerkürenin yüzey ve yer altındaki maden, petrol, doğal gaz, yer altı suları gibi doğal zenginliklerinin birikimi ve dağılımına sebep olan faktörleri incelemek
  • Doğal afetlerin sebeplerini araştırmak ve zararlarını en aza indirgemeye yönelik incelemeler yapmak
  • Yeryüzünde meydana gelen kuraklık, fırtına, sel, dolu gibi olayların etkilerini incelemek ve bu durumlardan meydana gelecek olumsuzlukları gidermek için çözümler üretmek
  • Yeryüzünün jeolojik haritasını çizmek ve çizilmiş olan haritaları yorumlamak
  • Fosillerin kimyasal analizlerini yapmak
  • Kent alanlarında imar çalışmaları, nükleer enerji santralleri, köprü, baraj, liman, havalimanı, tünel, demir yolu ve kara yollarının inşa edilebileceği en uygun özelliklerine göre seçmek, bu alanda çalışmalar ve incelemeler yapmak,
  • Çalışma alanları ile alakalı olarak projelendirme, planlama, uygulama, denetleme ve değerlendirme gibi görevleri yürütme
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Jeoloji Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Ülkemizde pek çok şehirde ve üniversitede Jeoloji Mühendisliği Bölümü yer alır. Bölüm lisans seviyesinde olup 4 yıllık bir eğitim süresi vardır. 8 dönem boyunca öğrenciler teorik ve uygulamalı pek çok ders alarak iş hayatına donanımlı bireyler olacak şekilde hazırlanır. Teorik derslerin yanı sıra staj ve uygulamalı dersler ile eğitim görülür. Jeoloji Mühendisliği Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Teknik resim
  • Genel jeoloji
  • Maden jeolojisi ve arama yöntemleri
  • Saha jeolojisi
  • Metamorfik petroloji
  • Paleontoloji
  • Mineraloji
  • Stratigrafi
  • Kaya mekaniği
  • Sedimentoloji – sedimenter petrografi
  • Maden yatakları

Bölüm dersleri yukarıdaki gibi çeşitli alan dersleridir. Öğrenciler alan dersleri dışında seçmeli derslerden sorumludur. Bölümü ve stajı başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler Jeoloji Mühendisliği lisans diploması alır. Mezun bireyler Jeoloji Mühendisi olur.

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Jeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Üniversite bölüm tercihi yapılırken araştırılan noktalardan biri de iş imkânlarıdır. Jeoloji Mühendisliği mezunları iş imkânları oldukça fazla olan bölümler arasında yer alır. Haritalama programları planlayan ve geliştirme çalışmaları yürüten Jeoloji Mühendisliği bununla birlikte yerleşim alanları ve mühendislik yapıları için uygun yer belirleme çalışmalarını da yürütür.

Büyük çaplı inşaat çalışma sahalarında meydana gelebilecek olumsuz etkileri belirlemek için kaya, toprak, yer altı suyu gibi şartların teknik ve bilimsel analizlerini yapmak da Jeoloji Mühendislerinin iş tanımları arasında yer alır. İnşaat projeleri, madencilik, şehir planlama, uydu teknolojileri gibi pek çok alanda Jeoloji Mühendislerine ihtiyaç duyulur. Sondaj çalışmalarından jeolojik harita incelemesine, fosil kimyasal analizini yapmaktan madencilik çalışmalarına pek çok alanda iş imkanı bulunabilir.

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Jeoloji Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Kurum ve kuruluşlarda Jeoloji Mühendisi olarak görev alabilirler. Jeoloji Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır. İnşaat, bölge planlama, petrol, maden gibi alanlarda özel şirketlerde ve kurumlarda Jeoloji Mühendisi olarak görev alabilirler. Alanında uzman donanımlı bireyler mezuniyetin ardından iş hayatına giriş yapabilecekleri gibi yüksek lisans, doktora gibi lisansüstü eğitimler alarak akademik alanda ilerleme gösterebilir.

Jeoloji Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunur. Devlet kurumlarımda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek gerekir. Sınavdan yeterli puanın alınması durumunda devlet kurumlarında göreve başlanabilir. Tüm bu iş fırsatlarının yanı sıra Jeoloji Mühendisleri bireysel olarak iş kurabilir. İş imkânları ve pozisyonlar kişinin deneyimine, kendini geliştirmesine ve yetkinliklerine göre farklılıklar gösterecektir. Jeoloji Mühendisliği mezunları çalışma alanları genel olarak şu şekildedir:

  • Maden Tetkik Arama (MTA)
  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
  • Devlet Su İşleri (DSİ)
  • Rafineler
  • Türkiye Elektrik İşletmeleri
  • Ham madde üretim tesisleri
  • Enerji şirketleri
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Jeoloji Mühendisliği

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